L'equip de competició del Fit Kid Navàs, del gimnàs l'Eix, va participar el cap de setmana passat al Campionat de Catalunya de solistes i parelles a Torredembarra. Hi va participar amb 19 coreografies, més que anys anteriors, i un total de 20 ballarines i ballarí. Van aconseguir 7 podis.

Els participants de l'equip navassenc, de categoria Baby fins a Adult, van guanyar 1 medalla d'or, 2 de plata i 4 de bronze en les exhibicions de Fit Kid, una modalitat que combina exercicis gimnàstics amb coreografies, entrellaçant balls amb tota mena d’acrobàcies que es compliquen segons la categoria.

L'obtenció dels primers, segons i tercers llocs, així com també dos quarts, representen la classificació per al Campionat d'Espanya, que se celebrarà el darrer cap de setmana d'abril a Blanes.

Medalla d'or

Bet Roca, de 7 anys, es va proclamar campiona de Catalunya en la categoria Fit Kid Solo Baby.

Medalles de plata

Pel que fa a les segones posicions de l'equip navassenc, les van aconseguir les ballarines Laia Carol i Martina Just en la categoria Fit Kid Promo Duo Kid, i Karen Fernández i Carla Gallardo en Promo Duo Adult.

Medalles de bronze

Va assolir la tercera posició amb un ball individual Jana Guitart en la categoria de Fit Kid Solo Baby, també la parella formada per Carla Manent i Carlota Gómez en Promo Duo Kid. També va guanyar la medalla de bronze el ball individual de Carla Gallardo, amb Promo Solo Adult, i el de Guillem Cabra amb Fit Kid Solo Adult.

Equip nombrós

D'altra banda, en la resta de palmarès de les joves del Fit Kid Navàs cal destacar els quarts llocs d'Elsa Martín en Solo Kid i d'Aina Serra en Solo Júnior. També van quedar en quarta posició Guillem Cabra i Laura Torrente en la categoria de Parella Adult. Van quedar sisenes Laura de la Corte en Promo Solo Kid i Laura Vall en Promo Solo Júnior.

Com a finalistes del seu grup, Gina Vila en categoria Promo Solo Baby; Triana Martínez, en Solo Kid 1; i Aina Serra i Elsa Martín en la categoria de Solo Júnior.

Com a semifinalistes, Arlet Trench (Solo Kid), Xènia Córdoba (Solo Júnior), Sara Llorens (Promo Solo Baby) i Clàudia Navarro no va ser puntuada per lesió (Solo Júnior).

Les monitores i el monitor de l'equip de competició de Fit Kid Navàs han destacat "l'orgull de comptar amb un equip que cada any augmenta el nombre de ballarines i ballarins i hi hagi un interès creixent en aquest esport". També han remarcat el seu esforç i el bon paper al Campionat de Catalunya, demostrant, han dit "superació personal, nous aprenentatges i molt ímpetu per continuar millorant i evolucionant dins de l'equip".