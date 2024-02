El Manresa CBF va haver d'esperar al darrer quart per trencar de manera definitiva la resistència d'un Femení Sant Adrià que va mantenir les opcions fins aleshores, en partit avançat de la 17a jornada de la Super Copa. Un parcial de 17-2 va fer passar una distància de quatre punts (48-44) a una de dinou (65-46) que les visitants van arreglar mínimament al final.

En els dos primers períodes la igualtat va presidir el partit. Els quatre triples de les manresanes de l'inici, dos dels quals de Maria Caro, van mantenir les locals a davant al final dels primers deu minuts, però les adrianenques es mantenien a prop i van marxar al vestidor en el descans amb un punt de renda després d'un bàsquet de Mallouk, la seva màxima anotadora.

El conjunt de Marc Rovirosa va amenaçar d'escapar-se al tercer període, i semblava haver-ho aconseguit amb un tir de tres de Mar Martí, que posava un tranquil·litzador 44-35. Però les visitants no es rendien i van establir el 48-44, amb quatre punts seguits de Muñoz. Aleshores va arribar el parcial de 10-0 primer i de 17-2 després, finalitzat per un triple de Clàudia Gener, que va deixar-ho tot vist per a sentència.