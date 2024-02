L’eliminatòria més igualada, almenys sobre el paper, s'ha decidit a la pròrroga, com havia de ser. Se l'ha endut el València Basket per 81-89, contra el Dreamland Gran Canària que, d’aquesta manera, atura una ratxa de tres eliminatòries consecutives caient als quarts de final de la Copa del Rei.

Ha estat un partit que no s'ha arribat a trencar mai, més emocionant per la incertesa del resultat, que no pas pels encerts, i que s'ha hagut de decidir a la pròrroga després que els canaris hagin empatat a l’últim segon després d’haver anat guanyant durant 35 minuts ben bons i de tenir-lo perdut instants abans d'acabar l'últim quart. Parcials baixos, per sota dels vint punts els tres primers, que expliquen bé el predomini de les defenses per sobre dels atacs, lents i imprecisos.

La primera part l'ha dominat el Gran Canària, que ha anat sempre per davant en el marcador, tret d’una sola ocasió en què el València s'ha avançat de 2 punts a mig primer quart. Però, sense que les diferencies se n'hagin anat més enllà dels 5 punts. En el tercer quart els canaris han arribat a tenir-ne 8, però el seu domini s'ha consolidat punt a punt, en l’intercanvi de cops i errors.

La dinàmica s'ha mantingut al darrer quart, en què les diferències han estat sempre mínimes. El València ha empatat a 67-67 a 4 minuts pel final i ha aconseguit jugar amb els nervis dels canaris. A 2’35, Olejeye ha clavat un triple i ha posat un 69-73 que ha canviat definitivament el signe del partit. Així i tot, els canaris encara han tingut una oportunitat a l’últim segon, però Albicy, que fins llavors ha dirigit amb encert el seu equip, s'ha equivocat en no llançar el triple que el podia donar l’empat amb 74-77. Li ha hagut d’agrair que en el 1,2segons que quedaven, el triple l’encistellés Brussino per forçar la pròrroga.

El temps afegit no ha tingut història. El València ho ha enllestit amb un parcial d’inici de 10 a 0 en a penes un minut i mig, a què els canaris ja no han pogut reaccionar. Han fallat fins a 6 tirs lliures, com a resum. El València s’enfrontarà dissabte al Reial Madrid en la primera semifinal.