El Barça intenta en tots els partits que juga perpetrar calamitats per no sumar els tres punts. Evidentment, no és voluntari. S’entén que els jugadors i Xavi volen guanyar, però s’esmercen en aconseguir fer-ho tan difícil com poden per acabar malament. Hi ha un element, però, que sembla que no assisteix a les reunions suïcides en què es deu decidir què cal fer per fracassar.

Lamine Yamal, com contra el Granada, ha tornat a salvar el seu equip. Si davant dels andalusos ha retingut un escarransit punt amb dos gols, aquest dissabte, al camp del Celta, ha estat creant un penal del no-res al minut 93. Quan els seus companys estaven parats com estaquirots, ell ha percebut que d’una pilota refusada en forma de globus se’n podia treure or. Ha vist de cua d’ull com Fran Beltrán només mirava la pilota i salivava per enviar-la a Pontevedra. La ciutat, que a la província ja hi era. Amb picardia, l’extrem de Rocafonda ha posat el seu cos de setze anys entre el peu dret del centrecampista local i l’esfèrica i s'ha deixat xutar al maluc. Ni un sol dels aficionats del Celta que dues hores abans cantaven l’himne del centenari de C. Tangana, o s’havien emocionat amb l’empat de Iago Aspas, no ha tingut ni esma de protestar.

Però faltava la segona part de l’obra. Robert Lewandowski, especialista en provocar infarts de miocardi en els seus aficionats llançant d’una manera que aporta zero seguretat, ha xutat lamentablement la pena màxima, després d’uns minuts de discussions en què De Jong i Ter Stegen han vist targeta per no se sap ben bé què. Per sort, el porter Guaita s’havia avançat. Ho ha hagut de veure el VAR, perquè l’assistent que es posa damunt de la línia de fons per observar irregularitats s’havia deixat les lentilles a casa. En el segon xut, ara sí, Lewandowski ha anotat, tot i que els locals han protestat la paradinha. A més, Raphinha, que té un nom que acaba igual, ha fet l’últim intent per no guanyar entrant a l’àrea abans d’hora. Però Pulido Santana, l’àrbitre, cal recordar, que només va treure groga a Nacho per enviar Portu a l’hospital a Montilivi, ha pensat que tenia un vol de tornada a Tenerife i que el podia perdre si allò s’allargava.

Costa marcar i no que et marquin

Abans, el Barça ha jugat un partit en què, almenys, ha controlat l’esfèrica i no li han fet tantes ocasions com d’altres dies. L'ha ajudat, això sí, que Rafa Benítez és la gasiveria feta entrenador i només ha jugat en atac a buscar Iago Aspas i que aquest la descarregués per a Strand Larsen, poc efectiu.

Per al Barça, Xavi havia fet estrenar-se en la titularitat Vítor Roque, però el brasiler ha estat desubicat i ha relliscat massa cops sobre el camp de naps que era el replantat Balaídos.

En la primera part, accions de totes dues bandes sense gaire perill fins que a l’últim minut Lamine Yamal assisteix Lewandowski. Aquest controla i etziba un tret com els que feia al Bayern. El Barça ja s'ha desmotivat en el darrer minut, i gairebé marca Mingueza. A l’inici de la represa, però, ha aconseguit que l’empatessin en una acció del mateix lateral exblaugrana. En una transició mal defensada, cedeix a Iago Aspas i el xutet del jugador de Moaña el desvia Koundé per despistar Ter Stegen, en l’enèsima calamitat atribuïble al jugador francès.

Xavi ha posat Raphinha i Gündogan al camp però les ocasions només les ha tornat a tenir Iago, ara que tenia més espai sense el tap Christensen. Quan s’esperava un altre fracàs, Lamine Yamal, esgotadíssim, s'ha rebel·lat i ho ha evitat. Ara mateix, és de les poques coses per les quals es pot treure pit a Can Barça.