Quan Inga va portar els seus fills adolescents a un gimnàs de jiu jitsu brasiler d’Alacant, no es podia imaginar que 17 anys després formarien una exitosa parella de lluitadors d’arts marcials mixtes (MMA) en la lliga reina, la Ultimate Fight Championship (UFC). I menys encara que el petit dels dos, Ilia, podria acabar fent història diumenge al convertir-se en el primer espanyol campió absolut de la categoria pes ploma de la UFC.

El combat entre Ilia Topuria, de 27 anys, i Alexander Volkanovski, de 35, serà el principal reclam de la vetllada que se celebrarà a Califòrnia, a l’Honda Center d’Anaheim, on l’hispanogeorgià mirarà de prendre-li el cinturó de campió a l’australià. La lluita fa setmanes que acapara titulars entre amenaces i mostres de superioritat dels dos lluitadors, però Topuria ha explicat que s’ha passat "tota la vida" preparant-se per a això. Ha assegurat en moltes ocasions que no és supersticiós. Només confia en Déu i en els seus.

El seu destí i el del seu germà, el també lluitador Aleksandre Topuria, va quedar marcat per unes "orelles de coliflor" -com s’anomena en el món de la boxa a les orelles inflades o partides pels cops–. I és que una tarda, mentre tornava de treballar, la seva mare es va fixar en un noi que tenia les orelles macades. Els seus fills havien deixat la lluita grecoromana al mudar-se a Espanya i va decidir apuntar-los al Club Climent, on entrenava també aquell noi. Va ser la seva manera d’integrar-se en un país al qual acabaven d’arribar i on no coneixien ningú ni parlaven l’idioma.

Cinturó negre de jiu jitsu

Des d’aleshores, el camí del Matador, com s’ha anomenat Ilia per la rapidesa amb què acaba les seves baralles (habitualment en el primer assalt), ha estat sempre vinculat a la lluita. Es va convertir en el primer georgià cinturó negre de jiu jitsu i, a més de les seves habilitats en la lluita a terra (grappling), se’l considera un lluitador molt complet perquè té molt bon nivell de boxa en el cop (striking). Aquestes habilitats li van valer per acabar fitxant per la UFC l’octubre del 2020. No va ser en les millors condicions, ja que va rebre l’anhelada trucada quan tenia covid.

Malgrat això, en molt poc temps va guanyar per decisió unànime la seva lluita contra el marroquí Youssef Zalal. Aquella baralla va marcar un abans i un després en la seva carrera, ja que el president de la UFC, Dana White, es va acostar a felicitar-lo després del combat. Després de la victòria contra Zalal, van arribar per K.O. les següents contra els nord-americans Damon Jackson i Ryan Hall i el britànic Jai Herbert, que van aplanar el terreny fins a la cinquena victòria, en aquesta ocasió per submissió, contra el nord-americà Bryce Mitchell, que el va aixecar fins a entrar en el top ten del rànquing del pes ploma de la UFC.

En tota la seva carrera ha disputat 14 combats professionals, es manté invicte i actualment ocupa el tercer lloc en el rànquing de la seva categoria. Però, més enllà de la lluita, Ilia Topuria ha generat amb força un personatge i una marca personal que li han servit com a trampolí per al món de la publicitat.

La seva actitud segura, fins i tot fanfarrona, i el seu posat brètol li han permès ser imatge de campanyes i productes de tota mena i fins i tot protagonitzar un documental sobre la seva carrera, produït per la UFC, que s’estrenarà la nit de la lluita. Però no ha sigut sempre així. Va debutar com a professional als 18 anys en la lluita, però no va ser fins als 23 quan va poder dedicar-s’hi per complet. Fins aleshores havia sigut caixer d’una botiga de roba, col·locant gandules a la platja d’Alacant, entrenador i havia treballat en la seguretat. Mai li van caure els anells a un jove Ilia, ja que els seus pares li van ensenyar humilitat des del bressol.

"Em sento molt espanyol"

Ilia va néixer a Halle (Alemanya), però als 7 anys els seus pares van decidir tornar a la seva Geòrgia natal durant una temporada i deixar-lo allà amb el seu germà mentre ells buscaven un futur millor a Espanya. Anys després, als 15, es van mudar definitivament a Alacant, on Ilia es va forjar com a persona. "Em sento molt espanyol", ha dit en moltes entrevistes. Tot i així, mai ha renegat dels seus orígens. "És la sang que corre per les meves venes", sol remarcar.

El personatge que ha anat creant en els últims anys sobrepassa la seva actuació a l’octàgon i la seva fama l’ha acostat a noms propis de l’esport i la faràndula amb què habitualment es deixa veure a les xarxes socials, com el futbolista blaugrana Ferran Torres, el cantant Omar Montes i l’exciclista Alberto Contador.

Aquesta setmana, la boxejadora Joana Pastrana, Rafa Nadal, Álvaro Morata, Iker Casillas i Carlos Alcaraz, entre d’altres, han enviat missatges d’ànim al lluitador perquè "porti el cinturó a casa". La lluita se celebrarà cap a les sis del matí de diumenge i es veurà a Espanya en exclusiva en directe a través de l’aplicació de pagament d’Eurosport.