El Reial Madrid ha vençut el FC Barcelona a la final de la Copa del Rei per 96-85 que s'ha disputat des de dijous al pavelló José María Martín Carpena de Màlaga. Els blaugrana han resistit les estrebades dels blancs fins al darrer període, quan els blancs han aconseguit un avantatge de 10 punts que ja els ha estat del tot insuperable.

El primer quart s'ha tancart amb un empat a 19 punts, després d’un cop de palmell d’Hernangómez a l’última possessió i que el Barça anés per darrera des del 2 a 0 inicial de Parker i que el Madrid es posés amb 7 punts d’avantatge, a conseqüència d’un parcial de 0 a 9. Resistien els blaugrana les estrebades dels blancs des de l’exterior perquè la zona era propietat de Tavares, Yabusele i Poirier. Han acabat amb 36 rebots per 27 però, sobretot, hi ha hagut el valor intimidatori que no computa a les estadístiques i la capacitat de puntejar els llançaments exteriors; els blaugrana han acabat amb un 38 per cent en el triple, en una sèrie de 8 de 21, molt lluny dels percentatges que havien acreditat tant als quarts de final contra el Baxi Manresa, com a la semifinal de dissabte contra el Lenovo Tenerife.

Amb tot, Laprovittola amb dos triples abans d’aquell cop de palmell d’Hernangómez frenava la primera escapada que proposava Campazzo.

Una decisió arbitral al segon quart hagués pogut trencar la igualtat. S'ha escapat el Barça de 4 punts (22-26), completant un parcial arrossegat del primer quart de 12 a 3. Hernangómez ha esmaixat un triple de Laprovittola que semblava que entrava i els àrbitres han anul·lat la cistella perquè han entès que havia agafat la pilota damunt del cèrcol. No ho va semblava pas a les imatges, però després de revisar-la, han manigut la decisió. D’aquell possible 22 a 28, s'ha passat a un 28-26. Era el moment d’Hezonja, autor de 12 punts en en aquest quart amb dos triples de 3 intents.

Però, un altre cop els blaugrana mantenien des del tir exterior, bàsicament, la igualtat en el marcador i acabaven per davant amb un triple de Kalinic sobre la botzina.

I tots els jugadors als vestidors sense un pronòstic clar, malgrat que el bàsquet dels blancs semblava més coral i més sòlid, que no només depengués de l’encert dels seus tiradors, de penetracions més agosarades que no pas valentes o d'accions individuals més de coratge que no pas de talent. És el Madrid actual un equip amb molts més recursos dins i fora de la zona que no ho és el Barça.

Amb tot, els blaugrana aconseguien que el partit fos igualat. Cap equip aconseguia trencar-lo, malgrat els moments en què havia semblat que un dels dos podia obrir un forat gairebé decisiu (més vegades el Madrid). Quedava força clar que serien els detalls el que el decidirien. I han caigut tots del cantó del Madrid. I n’hi va haver uns quants. Jugades desaprofitades pels blaugrana, cops de geni dels blancs, com un robatori de Campazzo a Laprovittola i un tap de Tavares a Kalinic a l’atac posterior que encenia un Martín Carpena ple a vessar, i clarament favorable als madridistes. Avui ningú ha cantat estar-ne fins al capdamunt de Barça i Madrid.

També alguna decisió arbitral més que discutible. O el triple fallat per Parker al minut 8 (74-67) i el transformat seguidament per Yabusele (77-67) que ha obert una bretxa de 10 punts que més aviat ha semblat un esvoranc que els blaugrana ja no serien capaços de saltar. Roger Grimau ha demanat un temps mort, però ja no hi eren a temps.

El Madrid, a les ordres de l’argentí Facundo Campazzo, escollit l’MVP de la final, ja no ha fallat i ha anat gestionant l’avantatge obtingut, fins al 96-85 final. Un resultat que no es pot dir que no sigui just i a pesar de les decisions arbitrals que s'han discutit, durant el partit i després, amb força raó.

Amb la seva victòria, el Madrid trenca una ratxa de quatre derrotes seguides contra el FC Barcelona en les finals de la Copa del Rei. De les darreres 10, els blaugrana se n’havien endut set. A l’onzena, ha arribat la quarta per als blancs.

Han assistit al partit el president del FC Barcelona, Joan Laporta, i el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, en una Llotja presidida per la ministra d’Esports, Pilar Alegría, el conseller d’Esports de la Junta d’Andalusia, Arturo Bernal, i el president de la Federació Espanyola de Bàsquet, Antonio Martín.