La FEDME anuncia el calendari de competicions d'escalada 2024

La Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) ha anunciat el calendari de competicions d’escalada. De moment, són quatre les províncies espanyoles que es repartiran les celebracions dels Campionats d'Espanya i proves de Copa d'Espanya: Conca, Madrid, Barcelona i Mallorca.

En un context en què l'escalada no para de créixer en nombre d'adeptes, especialment després del seu debut als Jocs Olímpics, les dades de la FEDME revelen que actualment se situa entre les federacions espanyoles amb més federats i federades. D'acord amb aquesta tendència ascendent, les competicions d'escalada evolucionen en la seva organització i desenvolupament. Tant els organitzadors com la federació treballen incansablement per millorar la qualitat i l'abast d'aquests esdeveniments, amb l'objectiu de donar la repercussió que es mereix a aquest esport. Reconeixement que no seria possible sense una comunitat tan compromesa i apassionada.

I ara, a poques setmanes per al tret de sortida de les competicions, els atletes es preparen amb entrenaments específics i simulacions de competició en diferents rocòdroms de tot Espanya. La primera prova s'espera a l'abril i marca així l'inici d'un calendari que s'estendrà fins al novembre.

Aquest any el calendari constarà de 3 proves de Copa d'Espanya per a cada format: bloc, velocitat, dificultat i paraescalada. Una oportunitat única per veure els millors escaladors d'Espanya.

Bloc i velocitat

13 i 14 de abril: I prova Copa d'Espanya de Bloc i Velocitat - Conca.

25 i 26 maig: II prova Copa d'Espanya de Bloc i Velocitat - Móstoles, Madrid.

Novembre: Campionat d´Espanya i III prova Copa d´Espanya de Bloc i Velocitat – (Pendent).

Dificultat

13 al 15 juny: Campionat d´Espanya i I prova Copa d´Espanya de Dificultat – Arroyomolinos, Madrid.

24 y 26 de octubre: II prova Copa d’Espanya de Dificultat - Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

7 al 9 novembre: III prova Copa d'Espanya de Dificultat – Mallorca.

Paraescalada

16 juny: Campionat d'Espanya i I prova Copa d'Espanya de Paraescalada - Arroyomolinos, Madrid.

27 octubre: II prova Copa d´Espanya de Paraescalada – Vilanova i la Geltrú – Barcelona.

10 novembre: III prova Copa d´Espanya de Paraescalada – Mallorca.