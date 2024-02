L’emprenyada de Frenkie De Jong amb la premsa perquè n’ha revelat el sou, l’enuig de la Junta Directiva amb Rafa Márquez perquè no els fa cas i torna a promocionar una casa d’apostes esportives mexicana, també amb Alèxia Putellas perquè se’n va anar amb la selecció espanyola i potser hi jugarà aquest divendres i tot, i entremig, com si fos un tràmit o un parèntesi entre tant de desgavell, un partit de vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Nàpols d’una importància vital per al FC Barcelona, tant esportivament com econòmica. Com deia el clàssic, què podia sortir malament?

Res. De fet, al davant hi tenien un equip que vint-i-quatre hores abans havia destituït el seu entrenador Walter Mazzarri i l’havia substituït per l’actual seleccionador d’Eslovàquia, Francesco Calzona. El tercer de la temporada, ja. Dos clubs amb trajectòries semblants, campions de les seves respectives lligues, immersos en el desori i amb la Champions com a il·lusió i repte. Millors classificats a la competició domèstica els blaugrana, tercers, que no pas els napolitans, novens.

Protegit Cubarsí, de l’última fornada de joves, Xavi només va alinear Lamine Yamal. Els va demanar intel·ligència per afrontar una eliminatòria que es juga a 180 minuts, amb la segona part a l’Estadi de Montjuïc d’aquí a tres setmanes. La sortida va ser bona. El joc es va instal·lar al camp del Nàpols. Els napolitans no sabien com sortir-ne i Meret salvava els seus d’encaixar amb aturades de mèrit a xuts de Lamine, Lewandowski i Gündogan. Era un Barça concentrat amb un futbol ordenat, amb la millor versió de la temporada en el moment oportú, però sense gol.

Va durar una mitja hora llarga. Havia semblat que el Nàpols, que a penes havia fet mig entrenament amb Calzona, li anés bé l’empat, com una manera de guanyar temps per deixar l’eliminatòria oberta i anar a jugar-se-la a Barcelona havent entrenat i assimilat els sistemes del seu nou tècnic. Però, va estirar-se els últims deu minuts i, sense arribar a crear cap ocasió, sí que s’espolsava el domini blaugrana, li prenia la possessió de la pilota i amenaçava amb Kvaratskhelia.

Quedava el dubte de quina tendència iniciaria la segona part. De si els blaugrana serien capaços de recuperar el domini que havien mostrat durant dues terceres parts de la primera meitat, o bé els napolitans maldarien per tenir la pilota, com als deu minuts finals. Ni l'una ni l’altra. Ningú era capaç d’imposar-se i el partit entrava en una fase de descontrol que podia ser perillós.

En el desordre, Pedri va trobar Lewandowski i el polonès va rematar a la mitja volta, al pal dret de Meret, per marcar el 0 a 1. En una temporada normal, el gol i el joc que havien ofert els blaugrana i la situació del Nàpols, haurien augurat una oportunitat immillorable per furgar-los la ferida i enllestir el pas als quarts de finals.

Però, no és una temporada normal. El Barça és un equip feble i sense confiança, d’una vulnerabilitat manifesta i coneguda per tothom. El gol no va retornar el domini als blaugrana, al contrari, va semblar que esperonava els napolitans que només van trigar un quart d’hora a empatar. Osimhen va imposar el seu físic a Iñigo, que no va poder anticipar-lo, i el nigerià va xutar creuat, sense que Ter Stegen pogués arribar a treure-la.

El gol sí que li va anar bé al Nàpols que es va veure capaç de capgirar el marcador. Per al Barça, els vint minuts finals es van convertir en un exercici de supervivència.

L’empat no és mai un mal resultat quan el partit de tornada és casa. Tanmateix, la manera d’obtenir-lo hi compta. Sobretot perquè la sensació que en queda no és la d’haver deixat passar una oportunitat immillorable perquè no ha pogut aprofitar les millors i més nombroses ocasions de què ha disposat per sentenciar una eliminatòria que és decisiva per al futur del club. La impressió que ha deixat és la de l’equip incapaç de governar els partits des de l’inici i fins al final. L’eliminatòria s’haurà de decidir a Montjuïc, el 12 de març.