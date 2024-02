El Joanenc B i l'Avià van empatar (3-3) en un partit espectacular on els santjoanencs van empatar al minut 95 contra un Avià que va avançar-se tres cops. En un duel molt ofensiu i amb moltes alternances en el domini, cap dels dos equips va aconseguir imposar-se al marcador. Amb aquest resultat, l'Avià perd la ratxa de vuit victòries consecutives i, tot i que es manté segon, perd pistonada respecte al líder. El Joanenc B encadena dos empats seguits i vuit jornades sense perdre, tot i que cau a la sisena plaça.

El partit no va tenir dominador clar, tot i que els visitants van començar una mica més forts i, als set minuts de partit, Pau Vazquez va rematar amb el cap un llançament de córner per fer el primer gol del matx. La primera part va tenir alternances amb la pilota i ocasions clares per ambdós equips. Just pocs minuts abans del descans, Joan Martín va fer l'empat pels locals.

L'inici del segon temps va ser de domini de l'equip del Berguedà, que va anotar l'u a dos amb un gol de Roger Ribalta. Tot i així, els locals no es van rendir i, només deu minuts després, de nou Martín va anotar l'empat momentani aprofitant un error entre un defensa i el porter visitants. Tot i així, l'Avià va tornar a anotar un altre gol, el segon de Ribalta, a 25 minuts pel final. Els avianesos van tenir opcions de rematar el partit, però no ho van aconseguir i els minuts finals van ser de domini local, que va tenir accions de perill. Quan passaven cinc minuts del temps reglamentari i semblava que l'Avià s'enduria els tres punts, Marc Alvarez va engaltar un xut de fora de l'àrea que va sorprendre el porter local i va significar l'empat final.