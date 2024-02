El CE Manresa fa una crida a l’afició de cara a la «final» de diumenge al migdia contra el Torrent CF al Congost, de cara a apurar les poques possiblitats que li queden a l’equip per eludir el descens a la Tercera divisió RFEF.

El club pretén portar al camp el màxim nombre possible d’aficionats i, per això, els menors de 30 anys tindran l’entrada gratuïta amb només ensenyar el DNI. A més, també ha acordat amb el restaurant Cal Xavi, un dels patrocinadors del club, que els seus clients hi podran passar a buscar una invitació.

A les 11 del matí, una hora abans de l’inici del partit, hi haurà una sessió de DJ i animació a càrrec de Jordi Callau, conjuntament amb l’speaker del club Pau Valdeolivas.