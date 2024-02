No va poder ser. El CH Puigcerdà s’ha tornat a quedar a les portes de disputar la final per al títol de lliga després de perdre la semifinal contra el SH Majadahonda. Les cerdanes no van poder fer valdre el factor pista a favor. En el primer partit, havien guanyat a la pista de l’equip madrileny per 2 a 3, amb una remuntada que van aconseguir jugant en inferioritat.

El repte de l’equip femení del CH Puigcerdà era majúscul, atès que havien d’imposar-se a un equip amb experiència i palmarès superior, que no s’ha perdut cap final de lliga en tota la història de la competició. A la fase regular, el Puigcerdà havia aconseguit superar-les a la classificació situant-se en la segona posició final, darrere de les gran favorites per al títol CH:H Txuri Urdin, fet que els donava el factor pista a favor. No obstant, aquest avantatge, a l’hora de la veritat, no va resultar decisiu perquè el SH Majadahonda va ser capaç de guanyar els dos partits disputats a la pista de gel del CH Puigcerdà, celebrats dissabte i diumenge. En el primer, les madrilenyes es van imposar de manera molt clara, amb uns parcials de 0-1, 0-1 i 0-2. Van guanyar els tres períodes i van ser capaces de deixar la seva porteria a zero. En el tercer i definitiu, les cerdanes van millorar i van estar a punt d’endur-se un partit que es va decidir al tercer període, al qual s’havia arribat amb empat a 1 gol (0-1 i 1-0). Així, mentre un tir de Dakota McAlpine es va estavellar al travesser, el Majadahonda va aprofitar un contracop a 8 minuts del final per fer el gol de la victòria.