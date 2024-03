L'Avià va assaltar el camp del Cardona (2-4) i dona emoció al grup 8 de Tercera Catalana, ja que es col·loca a tres punts dels locals en la lluita pel lideratge i, conseqüentment, l'ascens a Segona. A més, el Cardona perd una ratxa de 42 partits sense perdre, que durava des de l'onze de desembre del 2022 quan, precisament, el conjunt del Berguedà també va vèncer a Vida Activa, aleshores per 1-2.

El principi del partit va ser d'igualtat, ja que cap equip s'atrevia a arriscar-se. Al minut deu, el Cardona va tenir un doble travesser que hagués pogut posar-los per davant, però no va entrar. A mesura que anaven passant els minuts, l'equip d'Abel Martínez guanyava terreny i els locals havien de cedir la possessió. Malgrat tot, a la primera meitat cap dels dos equips van gaudir de cap més opció de molt perill per marcar i el resultat a la mitja part va ser de 0-0.

La segona meitat va començar amb la mateixa dinàmica que la primera, amb els visitants dominant la possessió i el Cardona tenint accions aïllades de perill. Precisament, en una d'aquestes accions, els locals van reclamar un penal que l'àrbitre no va xiular. Al minut 63, un mal refús va originar una jugada de perill dels visitants que Tubau va aprofitar per fer el primer gol. Això va posar nerviós a l'equip cardoní i, sis minuts després, en una jugada col·lectiva, l'Avià feia el segon mitjançant Ribalta. Al minut 75, un contraatac va deixar sol Placeres, que va anotar el 3-0.

L'equip de David Andreu, amb més cor que cap, va refer-se momentàniament i, amb una jugada de picaresca, Pérez va escurçar distàncies. Ja en el temps de descompte, Viladomat va rematar un córner per fer el 2-3 i donar esperança a l'afició local, però, en un contraatac, Lianes va fer el definitiu 2-4.