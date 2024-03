Mai no escalaràs sol: l'escalada com a poderosa arma d'inclusió i integració

L'escalada és un esport que genera seguretat emocional i sentit de pertinença, dues conseqüències dels valors que conté una activitat col·lectiva i d'aprenentatge continu, en què els rols dels practicants es barregen. L'escalada és un potent vehicle inclusiu i integrador que ha estat causa d'estudi per a la ciència tant pels beneficis en la salut -física i mental- com per la capacitat per promoure la igualtat entre persones.

L'escalada com a espai multicultural, sense gènere definit, edat o habilitat és un pati d'esbarjo socialitzador, obert a qui hi vulgui entrar i que afavoreix la inclusió i la integració de col·lectius vulnerables basant-se en l'instint d'enfilar-se, la forma més primitiva de moviment evolutiu de l'ésser humà.

El principal benefici psicològic de l'escalada és superar un repte personal que requereix certa concentració per a la resolució d'un problema. Aconseguir aquest objectiu provoca la sensació d'haver dominat una tasca amb èxit i es tradueix en un millor estat d'ànim i reforç de la confiança. A partir d'aquesta base, els individus que hi participen creen una comunitat amb un fort vincle emocional entre qui escala i qui assegura la corda, i també amb qui aconsella on fer el pas següent. Afavoreix el compromís d'un treball en equip en què no hi ha d'haver marge d'error (tot i saber que hi ha una corda).

"Ambient grupal d'harmonia i sentit de pertinença"

En aquest sentit i des d'un punt de vista científic, investigadors de la Universitat de Valladolid i de la Fundació Intras van impulsar el 2023 el projecte 'Escalada para Conectar', a l'article científic del qual es pot llegir que “l'escalada pot aportar grans beneficis a nivell social i relacional -com a espai de trobada-afectes-. Com que es tracta d'una activitat en què necessites algú que t'asseguri, es generen inconscientment vincles de cura -cosa fonamental en salut mental- i interacció positiva. El valor de la cura i del desig espontani que les persones estiguin bé origina un ambient grupal d'harmonia i sentit de pertinença. La cura afavoreix, així mateix, el desplegament de la confiança envers un mateix i envers els altres”.

La naturalesa de l'escalada incrementa la capacitat per demanar ajuda, estendre el teixit social i gaudir d'una activitat guiada, cosa que genera una experiència grupal compartida obligatòria i que no para d'activar vincles i lligams entre persones. I això amb independència de gènere, edat o procedència, per això l'escalada es postula com a element de cohesió poderós per a aquells que han patit algun tipus d'exclusió.