Segona etapa resolta a l'esprint, a l'espera de la berguedana

En una etapa com la d’ahir o la d’avui entre Altafulla i Viladecans, que ha acollit un final d’etapa de la Volta per primera vegada, de 167,5 km amb 2.306 metres de desnivell positiu, que es consideren de transició perquè queden encaixades entre jornades de muntanya i que acaben amb tot el pilot arribant agrupat a meta, sembla que no hi succeeixi res, com si els corredors se les agafessin com un tràmit que enllesteixen els més ràpids al quilòmetre final. Res a veure. D’entrada, perquè l’han acabada a una mitjana per sobre dels 46 km/h. I, després, perquè sempre hi ha petites lluites a lliurar, com l’esprint bonificat de La Bisbal del Penedès en què s’ha ficat un escalador com Sepp Kuss (Visma - Lease a Bike) a qui en circumstàncies normals ni li va ni li ve, però que li ha servit per esgarrapar un segon i, recuperar la setena posició de la general que dijous li havia pres Wouter Poels (Bahrain - Victorius).

L’etapa s’ha decidit a l’esprint, certament, que s’ha endut un velocista com Axel Laurance, de l’Alpecin-Deceuninck, de 22 anys i que compleix la seva primera temporada de professional, per davant del guanyador d’ahir a Lleida, Marijn van den Berg, de l’Education First, i de Bryan Coquard, l’esprintador que el Cofidis ha dut a la Volta. Però als tres equips els ha costat una bona escalfada de cames perquè entre la pujada al Coll de l’Aragall, un segona categoria de 6,7 km al 6,2%, i el ràpid descens, el pilot ha quedat trencat en dos trossos, amb els equips dels esprintadors maldant per atrapar el primer liderat per un Israel que es veia repetint la victòria del primer dia a Sant Feliu. No han aconseguit enllaçar fins a 5,5 km de l’arribada. I tampoc era un final fàcil per a la seva feina perquè el traçat estava ple de rotondes i giragonses que no els facilitaven precisament el control.

90 quilòmetres per fer l'escapada

Havia costat 90 quilòmetres que es fes l’escapada que es preveia des d’abans de sortir. Ha arribat en acabar el descens del Coll de les Ventoses. Fins llavors, el pilot havia anat neutralitzant tots els intents que hi havia hagut. En un dels primers, s’hi havia ficat Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), un guanyador del Tour de França. Ha durat uns 60 km, a penes. Els han atrapat tot just coronar l’Alt de l’Aragall. Entre el Cofidis i l’Alpecin-Deceuninck, primer, i l’Israel Premier Tech, finalment, l’han estroncada. Hi han arribat amb una mitjana de 45,3 km/h, tot i els dos ports pujats. Volien una altra arribada per decidir amb un esprint massiu. I és que cada vegada costa més veure escapades de lluny que fructifiquin, a no ser que el protagonista sigui membre del Big Six. Hi ha massa punts UCI en joc en cada carrera i en cada etapa.

En una visió optimista, es podia esperar un atac a l’Alt de l’Aragall, tant per buscar una victòria en solitari o en un grup reduït, atès el terreny favorable que hi havia fins a l’arribada, com per eliminar els velocistes i obrir les opcions. Fins i tot que fos el mateix Tadej Pogacar qui el protagonitzés, per allò de les carreres a distància en què sembla que competeixin els sis grans dominadors del ciclisme mundial, a l’espera dels enfrontaments directes entre ells. A mil cinc-cents quilòmetres de distància, a l'E3 Saxo Clàssic a Harelbeke, Mathieu Van del Poel s’imposava en solitari amb un atac de lluny i després de resistir la persecució de Wout van Aert, caigut en una maniobra desafortunada en mirar d’estalviar-se les llambordes just quan el neerlandès iniciava l’ofensiva.

Però no s’ha produït. L’oportunitat que Viladecans oferia per a un esprint massiu i la duresa extrema de l’etapa reina de demà pel Berguedà aconsellava una segona etapa de transició. Encara que sigui a una mitjana de 46,5 km/h.