La Volta omple d'ambient Berga

La penúltima etapa de la Volta, amb sortida des de Berga i arribada al Santuari de Santa Maria de Queralt, ha generat entusiasme i il·lusió a la ciutat de Berga i la comarca per acollir un esdeveniment esportiu d’alt nivell. Una etapa de 154 quilòmetres i amb diversos ports de muntanya: el Coll de Pradell, de categoria especial, i la Collada de Sant Isidre i la mateixa arribada a Queralt, de primera categoria. Feia 65 anys que la Volta no passava per Berga. Però avui, els ciclistes han pujat per les millors muntanyes de la comarca del Berguedà per a acabar a Queralt.

Centenars d'aficionats han viscut aquest matí l'etapa reina de prop, a més de les 800 persones que s'han mobilitzat per dur a terme la cursa, entre els equips que hi participen i els periodistes que cobreixen la Volta Ciclista a Catalunya. La realitat ha estat al nivell de les expectatives i l'eufòria dels espectadors s'ha notat en l'ambient.

Fa dies que hi ha ebullició, també gràcies al programa d’activitats de la Primavera Ciclista, amb xerrades, actes esportius i exposicions. Durant tot el març es pot fer un repàs a la història ciclista de la comarca amb fotos, mallots, bicicletes i elements que s’exposen als aparadors del carrer Major de Berga. I una altra mostra és la que permet descobrir, al Museu Comarcal, l’estreta relació de l’històric equip Kelme amb Berga.