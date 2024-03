El Berga canvia el sistema a temps per remuntar dos gols i mantenir el lideratge (4-2)

El Berga arriba a l'aturada de Setmana Santa en primera posició després d'una gran remuntada contra un Sant Quirze que li ha posat les coses molt complicades i que s'ha avançat en el marcador amb un 0-2. El canvi de sistema ordenat per l'equip tècnic blanc-i-vermell ha donat resultat. Els locals han passat a atacar més per zones exteriors per foradar la defensa vallesana i, a partir d'aquí, ha arribat una remuntada que s'ha materialitzat ja en temps de descompte. D'aquesta manera, el Berga té els mateixos punts que el Natació Terrassa, però millor diferència general de gols.

El partit no ha començat bé quant a resultat. El joc no era dolent, però la pressió alta dels visitants ha comportat rebre el primer gol al minut 3, obra de Toni Rodríguez. El Berga no feia mal en els seus atacs i, a sobre, cap a la mitja hora de joc, Marc Martí ha fet una rematada fluixa però suficient per batre Ivan Gil. Ha estat aleshores quan s'ha decidit el canvi de manera d'atacar i anar més per fora i ha donat resultat.

Ha estat clau el gol d'Iker Urgelés abans del descans, en rematar a l'àrea petita una centrada de Ramon Artigas. El Berga ha començat a creure en ell mateix, però ha trigat a anotar el segon gol, que ha arribat en una acció similar, rematada aquest cop per Artigas.

El joc s'ha estancat una mica en aquest moment i, a més, els locals han hagut de fer alguns canvis forçats per problemes físics. De tota manera, no han renunciat a la victòria i el tercer gol ha arribat en el minut 90. En una segona jugada de córner, Arnau Ruiz ha rebut a l'interior de l'àrea i ha fet una rematada creuada amb l'esquerra que ha suposat el 3-2. Ja amb el rival abocat, Artigas ha fet el quart a la contra.