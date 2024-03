Raphinha dona una victòria curta al Barça amb patiment innecessari final (1-0)

En una història mil vegades vista, el Barça ha pogut fer més gols però ha acabat demanant l'hora en un partit a Montjuïc. La victòria contra Las Palmas, amb un gol de Raphinha, el millor del seu equip, és justa però curta. El patiment final, amb ocasions dels canaris salvades per Cubarsí i per la mala punteria, s'hauria pogut evitar ja que l'equip insular ha jugat més d'una hora amb deu per expulsió del porter Valles. De tota manera, el Barça pressiona el Madrid. Queda a cinc punts i els blancs reben diumenge l'Athletic.

En el partit de la primera volta, a l'Estadi de Gran Canària, el primer d'aquest 2024 per a tots dos equips, Las Palmas ja va atraure el Barça amb una defensa en línia molt avançada que provocava que l'equip de Xavi es precipités volent enviar pilotes a la seva esquena. Aquest cop, García Pimienta, el tècnic canari, ha mostrat el mateix plantejament però amb valentia, deixant tres homes a dalt, dos molt oberts, que entorpien la sortida de la pilota local.

Així, els primers minuts han estat una batalla entre les possibilitats del Barça per robar i trobar Raphinha, el més ràpid a davant, i les dels canaris per fer el mateix enmig d'una intensa pluja. Lewandowski ha estat particularment desencertat a l'hora de llegir que sempre quedava sol i feia més passades del compte, tot i que ha posat a prova Valles en una ocasió.

Dues polèmiques

Fins que ha arribat l'acció polèmica als 19 minuts. Una bona combinació local acaba amb una pilota a l'espai per a Lewandowski amb Raphinha en fora de joc. El polonès lluita amb el defensa Coco, que arriba a rebutjar i deixa la bola a l'extrem brasiler qui, amb la porteria buida, anota. Però l'àrbitre assistent, al cap d'una bona estona, aixeca la bandera. Es considera que Raphinha s'ha aprofitat de la seva posició i que l'acció de Coco no ha estat un rebuig voluntari. És una norma que es va canviar des de la Lliga de Nacions del 2021, quan Mbappé va marcar un gol per a França perquè es va considerar que l'havia habilitat un toc involutari d'Eric García per a Espanya. Tot és interpretació de l'àrbitre i tant Busquets Ferrer com el VAR, amb Prieto Iglesias, han cregut que era fora de joc.

Però quatre minuts després, una altra accio decisiva. El Barça roba i Sergi Roberto troba Raphinha a l'espai. Valles surt i atropella l'extrem. Vermella clara i Las Palmas amb deu. Evidentment, els insulars fan un pas enrere i posen defensa de cinc, amb Marvin de lateral. Tot i l'avantatge numèric, el joc del Barça és més espès i no es troba la superioritat amb Lamine Yamal. Malgrat tot, Lewandowski remata al travesser i Raphinha erra un gol fet a passada de Cancelo. Això sí, Coco avisa amb una falta molt perillosa abans del descans, precedit d'una nova falta de resolució de Lewandowski davant del porter suplent Aarón.

En la segona part calia tenir més control i és el que ha interpretat el Barça, tot i que sense trobar l'última passada a dalt per anotar. Això ha buscat Xavi fent entrar Joao Félix al camp i això ha trobat només tres minuts després d'aquesta variant. Els jugadors de Las Palmas protesten un fora de joc de Marvin perquè avui en dia es protesta tot. Ter Stegen serveix ràpid a Sergi Roberto i aquest al portuguès qui, a l'estil Laudrup, fa una assistència per damunt de la defensa sensacional que Raphinha remata amb el cap per damunt del porter.

Semblava que el més difícil estava fet, però el Barça no trobava el segon. L'1-0 era suficient, i més amb un rival amb deu homes, però calia tancar el partit i això no passava. Els locals ho han intentat amb canvis que no han acabat de funcionar i, a sobre, es carregaven de targetes. Al minut 77, la mateixa falta de tensió ha provocat que Joao Félix enviés al travesser i en el rebot al pal una centrada de Koundé que era gol o gol. A partir d'aquí, tothom s'ha posat nerviós, sobretot després d'una acció de Moleiro que ha avançat sense marca i ha xutat al lateral de la xarxa. Las Palmas ha tancat els locals i Cubarsí ha hagut de treure aigua amb el cap. Tres punts i ara deu dies de festa. Mbappé i el PSG no admetran tantes llacunes.