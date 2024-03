Thierno Diallo acaba cinquè en cavall amb arcs i vuitè en paral·leles a la Copa del Món

El manresà Thierno Diallo no ha pogut pujar la podi en les dues finals que tenia aquest diumenge en la prova de la Copa del Món que s'ha disputat a la ciutat turca d'Antalya. El bagenc ha estat cinquè en la de cavall amb arcs, en què ha millorat el setè lloc de les classificatòries, però no ha corroborat la bona impressió en les paral·leles, en què havia estat segon dissabte. Ha errat en el seu millor aparell i ha caigut a la vuitena i última posició.

Així, en cavall amb arcs ha fet una nota de 13,300 punts, dues dècimes pitjor que el 13,500 de l'exercici previ. De tota manera, encara que hagués repetit el resultat no hauria pujat al podi, que ha estat molt car. En concret, el tercer ha estat l'ucraïnès Radomyr Stelmakh amb 14,000 punts. L'or ha correspost al jordà Ahmad Abu al Soud, amb 14,900. En la mateixa final, el sevillà Daniel Carrión ha estat vuitè amb 12,250 punts.

En paral·leles, aparell en què Diallo havia fet una nota de 14,550 punts dissabte, les coses han anat molt pitjor. Ha comès massa errades i ha estat vuitè amb un 12,750 que no fa honor a la dificultat del seu exercici, el quart més complicat dels finalistes. L'or ha estat per al seu company Nicolau Mir. El balear ha fet un 14,800. Si Diallo hagués repetit el resultat de dissabte hauria estat plata, ja que l'ucraïnès Stelmakh ha quedat segon amb 14,500.

De tota manera, ha estat un bon cap de setmana per a l'equip estatal per preparar l'europeu que es farà el mes que ve a Rimini (Itàlia) i també els Jocs Olímpics de París, per als quals ja està classificat. A part de la medalla de Mir, la formació espanyola en va sumar una altra, ja que Joel Plata va quedar segon en l'exercici de terra amb 14,250 punts, només superat pel turc Adem Asil, amb 14,400,