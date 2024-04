Els bòlids de la F1 rodaran pels carrers de Barcelona la nit anterior del GP d'Espanya

L'aposta de Barcelona per a convèncer als responsables de Liberty Media per a l'extensió de l'acord amb el Circuit de Catalunya de F1 més enllà de 2026 és ferma i decidida.

No sols amb les obres que estan en plena marxa en les instal·lacions de Montmeló, sinó també amb el propòsit d'involucrar de ple a la capital catalana perquè el pròxim Gran Premi d'Espanya de F1 (del 21 al 23 de juny de 2024) es respiri i se senti als seus carrers.

L'equip de Jaume Collboni, en contrast amb la gestió del consistori anterior, farà una jugada perquè això sigui així, fins i tot amb uns pressupostos pendents d'aprovació i amb el risc de la crítica que la seva decisió pugui suscitar entre els grups opositors.

I la convicció dels qui creuen que la ciutat necessita grans esdeveniments esportius, com la Fórmula 1 o la Copa Amèrica, passa per l'organització d'un 'Road Show' o exhibició que converteixi el cor de l'Eixample en un reclam incomparable per al Gran Premi d'Espanya.

El 'road show' de Barcelona. / DDG

No es tracta de competir amb la proposta d'una carrera urbana a Madrid, per descomptat, ja que això seria una contradicció amb el desenvolupament de la carrera en un lloc tan segur, còmode i apropiat com és el Circuit. I també perquè, entre altres coses, no és el mateix veure córrer els monoplaces pels voltants d'un polígon amb innegables aspiracions de requalificació urbanística que amb el rerefons dels edificis més emblemàtics del Modernisme.

Un vell projecte recuperat

Fa anys, des del Circuit ja es va proposar organitzar una presentació oficial de la temporada de F1 abans del primer GP del calendari, amb tots els equips, pilots i monoplaces del campionat amb la Font Màgica de Montjuïc com decorat inigualable. Alguna cosa que ja s'havia vist en el DTM anys abans a Alemanya, amb un èxit de públic més que notable.

Però l'ajuntament d'Ada Colau mai va veure amb bons ulls aquella proposta, que va acabar irrealitzada.

Ara, no obstant això, la idea d'una exhibició dels monoplaces del certamen rugint en el centre de la ciutat ja és molt més que un projecte.

Serà pocs dies abans del GP, probablement el dimecres 12 o el 19 de juny -amb una data fins i tot per decidir oficialment, ja que Liberty Media ha de coordinar a tots els equips després de la carrera anterior a la catalana -Canadà, del 7 al 9 de juny- perquè aportin els seus cotxes en aquesta exhibició urbana.