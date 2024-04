Luís Rubiales, a l'entrevista amb Ana Pastor: "No em puc ni pagar una coca-cola"

"Tinc els meus comptes bloquejats, no tinc la possibilitat de pagar una coca-cola, sense haver-se demostrat que hagi fet res dolent. M’han bloquejat els comptes d’aquí, a la República Dominicana, fa un dia i els d’Espanya fa quatre o cinc dies". Així de contundent es va mostrar ahir Luis Rubiales, l’expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), en l’entrevista que va concedir a Punta Cana (República Dominicana) a Ana Pastor, de La Sexta, just abans de volar cap a Madrid.

Va explicar que se sent víctima "d’un linxament mediàtic", a més de negar totes les acusacions que ha rebut. "No he fet res, no he fet res. Ara he de començar de zero tenint tots els meus comptes bloquejats", va dir Rubiales. "Mai he rebut cap comissió. Mai. Però he patit una pallissa mediàtica tan gran que m’era impossible treballar a Espanya. De Piqué? No m’he endut cap comissió ni tampoc me l’ha ofert".

"La senyora Hermoso"

Després, Rubiales va negar haver coaccionat Jenni Hermoso després del seu petó no consentit a Sydney. "No hi havia res sexual. Ni delicte. Hi ha les imatges i els vídeos posteriors. La senyora Hermoso va canviar la seva versió, però no a l’avió. En el moment en què hi ha pressions, ella canvia...".

