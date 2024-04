Robert Vilarasau afegeix el bronze europeu a la plata de l'últim Mundial per equips

El gimnasta artesenc de l'Egiba Robert Vilarasau va tornar a ser clau per explicar una medalla per al trampolí de l'estat espanyol en un gran campionat. El combinat estatal va ser tercer en la final que es va disputar dijous a última hora a Guimaraes (Portugal) i es va penjar un bronze que s'afegeix a la plata del novembre passat al Mundial de Birmingham. El bagenc encara aspira a repetir alegria a la final individual de diumenge, a la qual va entrar amb la quarta millor nota dels 24 competidors.

En la final per formacions hi havia cinc països. Cadascun aportava tres gimnastes que participaven cadascú amb un grup diferent. En cadascun d'ells, el guanyador sumava cinc punts i el darrer, un. Després de la primera rotació, Espanya era última, ja que David Vega va fallar en l'únic exercici que es permetia (en les proves individuals n'hi ha dos) i només va fer una nota de 18,670. El lideratge era aleshores per a la Gran Bretanya, gràcies al 58,950 de Zak Perzamanos, que a la tarda havia entrat a la final individual amb la segona millor nota.

En la segona rotació, es van capgirar les tornes. El millor va ser el madrileny Jorge Martín, que va obtenir un resultat de 59,130 punts, que acabaria sent el més alt de tota la final. A més, el britànic Alex Bradshaw va ser últim, amb la qual cosa espanyols i britànics sumaven 6 punts. Per davant, França havia fet dues segones posicions i n'acumulava 8. Pel que fa als altres dos països, Alemanya i Bèlgica en tenien 5 a causa d'una tercera i una quarta posició en els dos casos.

Per menys de tres dècimes

Gairebé tot va canviar en l'última rotació. França, això sí, va assegurar-se el primer lloc amb la millor nota del grup d'Allan Morante, tercer en les qualificatòries individuals de la tarda. Els 13 punts dels gals ja eren inabastables. Per darrere, gran batalla per les últimes medalles. El segon lloc de l'alemany Fabian Vogel va donar quatre punts a Alemanya, que en sumava 9 i seria plata per la suma dels punts dels exercicis.

Espanya i la Gran Bretanya es jugarien el tercer lloc, ja que el belga va fer el pitjor exercici, amb 53,460. El britànic Corey Walkes va sumar 57,190 punts, però Robert Vilarasau el va superar amb un 57,460. Només 270 mil·lèsimes que valen una medalla.