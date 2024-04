El Manresa, golejat per l'Europa

El CE Manresa ha perdut al camp del CE Europa per 4 a 0 en un partit en què mai ha tingut opcions de puntuar, i avui mateix ja podria perdre la categoria de manera matemàtica. Duel desigualat el que s’ha vist aquest migdia al Nou Sardenya corresponent a la jornada 30 de la Segona Federació, entre dos equips amb situacions ben diferents, els manresans abocats al descens i els de la Vila de Gràcia lluitant per l’ascens a Primera Federació.

Queden quatre jornades per al final i el descens a la Tercera Federació, el cinquè nivell del futbol espanyol, és ineludible per al CE Manresa, tant que aquest vespre mateix es poddria certificar ja de manera matemàtica, tot i que no és previsible. Amb aquesta perspectiva, l’objectiu de l’equip només pot ser el de competir amb dignitat. No pot ser gens fàcil. Encara que els jugadors d’Aitor Maeso s’hi esforcin, s’acaba apreciant en la intensitat i la convicció en què es mouen i en els errors que en unes altres circumstàncies rarament cometrien. No només és una qüestió de qualitat, sinó de veure-hi alguna finalitat que vagi més enllà de la de complir amb un tràmit i un calendari.

Per a l’Europa, el partit era important perquè amb la victòria i en funció del resultat de l’Espanyol B i el València-Mestalla, es podien garantir la presència al play-off d’ascens, alhora que no es desenganxaven del lideratge. Després de quatre partits sense guanyar, amb dues derrotes i dos empats, havien baixat fins a la quarta posició i s’havien allunyat de 6 punts de l’ascens directe que, durant pràcticament tota la lliga, s’han estat disputant amb el Lleida, el Badalona, el Sant Andreu i l’Hèrcules.

I han sortit decidits a enllestir-ho aviat, amb una pressió alta, que ha dificultat la sortida dels jugadors del Manresa. Al cap de 40 segons, ja han reclamat un penal que no ho ha estat perquè era fora de joc previ i al cap de 5 minuts un altre, que l’àrbitre ha convertit en falta a un pam de la ratlla de l’àrea. Que el gol hagi arribat al minut 16, es veia a venir, encara que fos més per la decisió i la insistència a trepitjar l’àrea manresana que no pas per les ocasions que eren capaços de crear els graciencs.

Amb l’1 a 0, el partit no s’ha acabat, però gairebé. El joc ha entrat en un impàs, com si els escapulats consideressin haver fet la feina encomanada. Els manresans han pogut sortir del seu camp i han tingut alguna aproximació d’un cert perill. Ha tornat a ser als últims minuts de la primera part quan l’Europa ha retornat el joc al camp contrari. Com abans amb el primer gol, que el 2 a 0 no arribés només ho podia impedir l’àrbitre xiulant el final. Però ha donat 5 minuts de més, i Àlex Pla ha fet el segon al rematar una pilota que Servetti havia enviat de xilena al travesser.

Metàfora de la temporada

La segona part ha començat com havia acabat la primera, amb l’Europa pressionant dalt. El 3 a 0, també d’Àlex Pla, ha arribat als 3 minuts, de xut creuat des de fora l’àrea, en una falta treta de manera indirecta. Amb més de quaranta minuts per jugar-se encara, el partit s’ha convertit en una agonia com la que viu des de fa moltes jornades el CE Manresa. Una metàfora cruel n’ha estat el 4 a 0 que s’ha fet Iván de la Peña, quan ha cedit la pilota al porter i que ha acabat entrant a poc a poc perquè Òscar Pulido n’era fora de la trajectòria.

Trajectòria ben distinta la que han seguit els dos equips, quan es recorda que el CE Manresa va ser capaç de vèncer el CE Europa al Nou Congost, per 3 a 1, en el partit de la primera volta. Aquella victòria contra el que era el tercer classificat, llavors, va situar els manresans a la vuitena posició, prou allunyat de les posicions de descens com per no imaginar-se l’escenari actual. Era el 25 de novembre. També hi havia un altre entrenador, amb el canvi de Xavi Corominas per Aitor Maeso que no va provocar el canvi que es pretenia.

Amb aquest resultat, el CE Manresa continua a la penúltima posició amb 26 punts. Amb la victòria d’ahir de l’Alzira per 1-2 al camp de La Nucia, l’últim classificat i ja amb la categoria perduda, si l’Atlètic Saguntí guanyés aquest vespre al camp de l’Hèrcules, el descens del CE Manresa a la Tercera Federació deixarà de ser virtual i ineludible per esdevenir un fet consumat.