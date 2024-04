El Joanenc B dona la campanada i venç el Cardona (4-1)

El Joanenc B va sorprendre al líder de la categoria, el Cardona (4-1) en un partit on els conjunt cardoní va estar desencertat de cara a porteria i es va veure superat per un conjunt santjoanenc molt més intens i efectiu, que va saber aprofitar les seves ocasions. Amb aquest resultat, el conjunt que entrena David Andreu es manté líder, gràcies a la ensopegada de l'Avià contra la Balconada (1-1), però ja només a dos punts. Els locals pugen dues posicions i es situen en la quarta plaça.

L'inici del matx va començar amb lleuger domini visitant, que va tenir opcions de perill per anotar el primer gol, però va estar sorprenentment desencertat de cara a porteria. En canvi, qui va materialitzar el gol inicial va ser el Joanenc B, que va fer una transició ràpida que va deixar a Miguel Aranda sol davant del porter i va anotar. A partir d'aquí, els nervis es van apoderar dels visitants, que van perdre el domini en favor del conjunt de Javier Soriano. Just abans del descans, els locals van recuperar una pilota al mig del camp i van llançar un contracop que Joel Iglesias va transformar en el 2-0.

L'inici de la segona meitat va començar amb una de les accions més clares del partit del Cardona, un llançament de Viladomat que no va entrar de ben poc. La tònica de la segona meitat va ser de certa igualtat, amb algunes arribades per part dels cardonins que la defensa santjoanenca frustrava i que només en poques ocasions es transformaven en ocasions clares de perill. Al minut 84, Marc Alvarez, que acabava de sortir de la banqueta, va aprofitar un error del conjunt visitant per anotar el 3-0 i sentenciar el matx. Tot i que Rafel Pérez va retallar distàncies dos minuts després, els cardonins no van poder apropar-se més en el marcador i, en una de les darreres accions del matx, de nou Alvarez va aprofitar una nova recuperació per plantar-se sol davant del porter i fer el definitiu 4-1.