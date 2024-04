Robert Vilarasau acaba sisè en la final individual de trampolí dels europeus

El gimnasta artesenc de l'Egiba Robert Vilarasau ha finalitzat sisè en la final de trampolí dels Campionats d'Europa que s'han celebrat aquesta setmana a Guimaraes (Portugal). El bagenc, que havia entrat entre els vuit primers al matí, en la lluita per les medalles, ha comès una errada en la ronda decisiva. El fet que només es pogués fer un exercici no l'ha permès rectificar i no ha pogut accedir a millors places. De tota manera, acaba la seva participació en la ciutat del nord de Portugal amb un bronze per equips i un lloc de finalista individual, una bona collita per mirar d'oblidar el fet de no poder-se classificar per als Jocs de París.

Vilarasau havia entrat dijous en la semifinal dels 24 millors després d'haver obtingut la quarta millor nota dels participants. En aquesta ronda, disputada diumenge al matí, ha estat cinquè, amb una nota de 58,380 punts, a tres dècimes de la de l'últim dia, però suficient per entrar dels vuit millors. De fet, dos dels tres que el van vèncer en el debut no han pogut arribar a la fase decisiva.

En la final, però, ha comès una errada i s'ha quedat amb només 41,560 punts, per davant de dos participants, entre els quals l'ucraïnès Anton Davydenko, que havia estat el millor en les semifinals. L'or ha estat per al portuguès Pedro Ferreira, amb una nota de 59,160 punts, per davant del francès Pierre Gouzou, amb 58,910, i d'un altre esportista local, Diogo Abreu, amb 57,810.

En la jornada de diumenge, l'alegria de la delegació de trampolí espanyola la va donar la madrilenya Noemí Romero, que va aconseguir la medalla de bronze, només superada per l'or de la britànica Bryony Page i la plata de la francesa Lea Labrousse.

Pel que fa a Vilarasau, ja totalment recuperat de la seva greu lesió de genoll que el va tenir apartat de l'esport durant un any, suma una altra posició de mèrit en un gran campionat.