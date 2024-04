Lorena Medina a punt per tornar a competir a l'elit

Tot a punt per al retorn de la gimnasta Lorena Medina a una convocatòria del combinat estatal. L’esportista de Gironella prendrà part avui, a les 13.30 h., al prestigiós Trofeu Ciutat de Jesolo de gimnàstica artística. La darrera prova competitiva abans dels campionats europeus que també es disputaran a territori italià, i amb la convocatòria encara per acabar de decidir.

El Trofeig és un dels més prestigiosos quant a nivell a territori europeu, i enguany hi participaran algunes de les seleccions més potents. Entre elles, el combinat estatal, que competirà davant del Canadà, els Estats Units d’Amèrica, Itàlia, Alemanya, el Brasil, França i Corea del Sud. En la quinzena edició d’aquest certamen internacional.

La gimansta gironellenca torna a anar convocada amb la selecció nacional després d’una lesió que no la va deixar mostrar el seu millor nivell. Tot i això, Medina es mostra motivada per la nova oportunitat, a més de tornar a ser una de les candidates a ser part de l’equip en els propers Campionats Europeus de Gimnasia Artística que se celebraran a la ciutat italinana de Rímini del 24 al 28 d’abril en categoria masculina, i del 2 al 5 de maig en la femenina. La competició femenina comptarà amb més d’una trentena de països participants i un total de 289 atletes.

Amb la mirada fixa a la competició d’avui, però també inevitablement amb els europeus, Medina no tindrà massa dies per a descansar. Dilluns tornarà juntament amb la resta d’expedició a Catalunya, i dimarts es concentrarà a Madrid amb la resta de companyes i equip tècnic per decidir qui conformarà la convocatòria final.

La tornada avui a la competició de màxim nivell posarà de manifest tota la feina feta els darrers mesos. Tot, per a tornar a demostrar que es pot bregar amb l’elit tot i el contratemps que va representar la seva darrera lesió.