Prova de foc pel Covisa de cara a mantenir les seves opcions de títol lliguer

El Covisa Manresa torna per penúltima vegada al Pavelló del Pujolet aquesta temporada. Els manresans afronten avui a les 18.00 h. un partit important quant a l’evolució anímica de l’equip i que ha d’acabar de certificar la seva condició de favorit a acabar la fase regular al capdamunt de la classificació. L’equip dirigit per Paco Cachinero rep la visita del F. S. Picassent, cinquè a la taula i el segon conjunt que menys gols rep aquest curs per darrera dels del Pujolet.

Els de la capital del Bages mantenen un còmode avantatge de cinc punts sobre l’Sporting La Nucía, el seu principal perseguidor. Els seus rivals aquesta jornada, en canvi, es troben immersos en la pugna pel play-off, que ara marca l’Industrias Santa Coloma amb 48 punts. El duel, doncs, es presenta obert, sobretot si es té en compte el bon bagatge dels valencians lluny del seu feu, ja que han sortit victoriosos en set dels tretze partits que han disputat fins ara, a més d’aconseguir dos empatar a gols en dues ocasions més. En el matx d’anada, el Covisa va arrencar un valuós empat a última hora.

És doncs un partit vital pels de Cachinero en clau títol, ja que l’objectiu és mantenir els cinc punts de marge sobre el seu perseguidors. Sobretot tenint en compte que els manresans encara han de visitar el feu del conjunt alacantí, i que de fet no ho faran fins a la penúltima jornada de la competició, per tant, en cas de mantenir aquest avantatge, els del Bages es podrien proclamar campions de lliga al feu del seu màxim rival.