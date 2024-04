Marea Vermella cap al Congost

Uns tres-cents seguidors del Baxi Manresa s’han trobat a Cal Xavi per dinar i fer una festa prèvia al partit contra el MoraBanc Andorra, vital per a les aspiracions de l’equip de classificar-se per al play-off pel títol de Lliga. Encabat, pels volts de les quatre, han baixat plegats cap al Nou Congost acompanyats per una batucada.

La iniciativa va partir d’un grup de seguidors i va ser ràpidament secundada per la Grada d’Animació, Cal Xavi i el Gris, on la festa del bàsquet Manresa ha de continuar aquesta nit. L’Ajuntament també hi va col·laborar amb la col·locació d’una fan zone al davant de Cal Xavi i amb un servei de busos llançadora des del Congost fins a Cal Xavi perquè els aficionats poguessin aparcar el cotxe al pavelló i tenir-lo per en acabat el partit.

La marea vermella ha baixat pel Passeig Pere III i ha continuat per la carretera de Cardona i el passeig del Riu. L’itinerari no s’ha sabut fins moments abans de començar-lo perquè Protecció Civil ha esperat a conèixer el nombre de seguidors que s’havien ajuntat per decidir-lo.