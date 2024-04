El Barça haurà de remuntar a Chelsea

El FC Barcelona juga contra el rival de torn i contra les seves expectatives. Té tan poca competència a la Lliga espanyola i ha obtingut tants bons resultats a la Lliga de Campions, que si a la mitja hora de joc no ha fet un parell de gols, almenys, ja es fa estrany, com si l’equip contrari només hi fos per contribuir a la festa. El Barça ha perdut contra el Chelsea per 0 a 1 a l’Estadi de Montjuïc, en un partit que no ha tingut mai controlat, i haurà de remuntar a la tornada dissabte que ve a Stamford Bridge.

I això que l’inici ha estat intens i decidit per part de les blaugrana davant d’un Chelsea que ha sortit a protegir-se amb una defensa de cinc i amb un doble lateral esquerra (Charles i Lawrence) per tapar Graham Hansen, l’autèntic malson de les londinenques. Intencions d’un equip i l'altre clarament definides des de bon començament, el Barça a enllestir la semifinal al partit d’anada, i el Chelsea, que no havia guanyat mai el Barça, a sortir viu d'un Estadi Montjuïc amb 36.418 espectadors.

L’efervescència blaugrana ha durat un quart d’hora. Les londinenques han sabut contenir-la sense deixar que cap de les seves arribades es convertís en una ocasió clara de gol. Alhora, podien estirar-se i trepitjar el camp rival i, de mica en mica, agafar el control del joc i incomodar unes blaugrana poc acostumades a jugar contra equips tan competitius. Així ha arribat el gol de Nüsken al minut 40. El sistema de Hayes havia aconseguit desactivar Graham Hansen, pendent de les pujades de Lawrence, sense que per la dreta Rolfö compensés la falta de profunditat per les bandes. Tot l’atac quedava fiat a les cavalcades de Salma Paralluelo.

L’inici de la segona part ens ha ensenyat una intervenció del VAR que encara no havien vist mai. L’àrbitra Stéphanie Frappart ha xiulat penal per mans de Buchanan. Al seu darrere hi tenia Salma, en fora de joc posicional. Però, l’àrbitra no ha considerat que hi intervingués prou i ha ordenat que les futbolistes se situessin per xutar-lo. Mariona Caldentey estava a punt d’executar-lo. Ha estat llavors quan el VAR ha cridat l’àrbitra que anés a mirar la pantalla, hi ha anat i ha canviat la decisió.

El Barça no se’n sortia ni amb la teranyina londinenca ni amb les tàctiques de Hayes de perdre temps per jugar amb rellotge i els nervis de les rivals. Giráldez ha mogut fitxa amb dos canvis ofensius. Ha tret Engen i Ona i ha fet entrar Alèxia i Bronze al minut 60. I Mariona per Vicky al 73.

No han tingut cap efecte. Les blaugrana han seguit sense trobar espais ni han tingut prou precisió per desfer-se de la pressió de les rivals que guanyaven tots els duels individuals, alhora que aconseguien reclamar un penal sobre Maira i veure com la colombiana xutava alt després d’haver-se desfet de Paredes i Patri amb potència i habilitat.

Ni els 9 minuts afegits per l’àrbitra francesa han estat suficients, tot i una última ocasió d'Alèxia, perquè les blaugrana aconseguissin almenys un empat, i hauran de remuntar a la tornada dissabte per poder ser a la final de la Lliga de Campions de Bilbao.