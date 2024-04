Moha Djitté va jugar a la Nucia el seu partit número 400 amb el CE Manresa

La visita al terreny de joc del cuer CF La Nucia no va ser reeixida per al CE Manresa. La formació entrenada per Aitor Maeso va assumir la iniciativa ofensiva durant tres quartes parts del matx, però el seu domini va ser estèril. Una errada defensiva que va derivar en un penal absurd i un contracop van propiciar la divuitena derrota a la lliga dels bagencs (2 a 0).

Malgrat aquest fet i amb el descens dels manresans a la Tercera Divisió consumat matemàticament des de la jornada anterior, el partit a terres alacantines almenys va reportar una notícia positiva a l’entitat blanc-i-vermella. L’emblemàtic central del planter Mohamed Djitté Moha, de 34 anys, va jugar el seu partit número 400 amb la samarreta del primer equip del CE Manresa.

Nascut a Mataró, la família de Moha es va establir a la capital del Bages en el decurs dels primers anys del segle XXI. L’aleshores aprenent de futbolista va fitxar pel club blanc-i-vermell la temporada 2002-03. Va debutar amb el primer equip del Centre d’Esports Manresa el diumenge, 11 de maig del 2008, en un duel intranscendent que la formació dirigida per José Antonio Montes va disputar a l’estadi del Congost contra el CF Balaguer (0 a 3), amb el descens de Tercera Divisió a Primera Catalana ja consumat. Moha Djitté ha jugat sempre amb el conjunt blanc-i-vermell amb l’excepció del curs esportiu 2018-19, en el qual va militar a la UE Sant Julià de Lòria (Primera Divisió del Principat d'Andorra).