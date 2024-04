Tercer triomf seguit d’un FC Pirinaica imparable (1-0)

Tercera victòria consecutiva i setze jornades sense conèixer la derrota (vuit triomfs i vuit igualades). El FC Pirinaica va allargar la magnífica trajectòria que la formació dirigida per Oriol Hontangas protagonitza des del segon cap de setmana de novembre i es va imposar, merescudament, al barceloní CCD Turó de la Peira (1 a 0). La victòria aferma els vermells a la quarta posició que ostenten, a hores d’ara, a la taula classificatòria, tot i el triomf assolit pel C Júpiter, el seu perseguidor més acèrrim, contra el cuer (2 a 0).

El tècnic manresà va afrontar el duel amb quatre transcendents baixes per sanció (les de Camilo Vinasco, Soufian Grana, Pau Quintana i Roger Alsina), quatre absències que es van afegir a les dels lesionats Ignasi Carmona, Baptiste Biaggini i Ferran Rabassa. Així doncs, per tal d’armar un onze inicial competitiu, Oriol Hontangas va situar el lateral dret Jhonattan Vinasco com a central i va confiar en el polivalent Miquel Nocete per configurar la línia de mig centres amb Marcel Bellido.

La pressió neutralitza la tinença

Després d’una primera aproximació a porteria visitant culminada amb una rematada de cap sense perill pel mig centre Abubacary Touré, els amfitrions van maldar per assumir la iniciativa ofensiva a través de la possessió de la pilota (min 3), però l’excel·lent pressió que exercien els futbolistes del CCD Turó de la Peira a la parcel·la defensiva de l’oponent va impedir als vermells fer-se amb el domini del tempo del partit fins a l’equador del primer període. En aquesta fase de l’enfrontament, les accions de perill generades per ambdós conjunts van ser comptades. El central Marc Ávila va tallar amb destresa l’assistència de José Antonio Ocampo envers Ryuji Myamatsu (min 13) i el porter Dani Del Río va impedir que un servei en profunditat habilités Abubacary Touré per encarar-lo en solitari amb una encertada sortida (min 28).

L’esforç dels jugadors del FC Pirinaica per sotmetre el seu oponent a la zona de creació van fructificar a partir del minut 35 i una centrada al segon pal del lateral dret local David Cabezas va originar les primeres ocasions de gol del matx (min 45). Adrià Petit va rematar de volea des de l’interior de l’àrea de penal barcelonina el servei del seu company i va obligar el porter Iván Cortés a lluir-se per impedir la primera anotació dels amfitrions. El posterior xut a boca de canó de Felipe Guerrero Pipe es va perdre fregant el travesser. El FC Pirinaica va prémer l’accelerador ofensiu i va adquirir avantatge a l’electrònic abans que ambdues formacions es retiressin als vestidors. Després d’un córner servit per Alfred Martínez, Miquel Nocete va tornar a centrar la pilota al bell mig de l’àrea de penal visitant. Felipe Guerrero Pipe només va poder pentinar l’esfèrica amb el cap, però la seva acció va habilitar Marcel Bellido per aparèixer i batre Iván Cortés amb una canonada indeturable (min 45+3).

De la sentència a la incertesa final

L’allau ofensiva dels manresans es va accentuar a l’inici de la represa. Un servei de banda va possibilitar l’enverinat xut de Marc Ávila que Iván Cortés va conjurar (min 48) i un servei de falta executat per José María Zájara va propiciar el penal comès pel central Assane Fall sobre David Cabezas (min 51). Felipe Guerrero Pipe va assumir la responsabilitat de transformar la pena màxima. Iván Cortés va tornar a palesar les seves aptituds i va aturar el xut quasi ras del davanter vermell arran de la base del pal dret de la seva porteria (min 52). Per últim, Adrià Petit no va poder arribar a rematar, a un metre de la línia de gol, la immillorable assistència d’Alfred Martínez (min 57).

A partir d’aleshores, el CCD Turó de la Peira va minimitzar els embats ofensius dels amfitrions, però la formació entrenada per Manuel Gracia no va aconseguir aproximar-se a l’àrea vermella fins el minut 75. Llavors, Dani del Río va impedir que l’assistència d’Abubacary Touré arribés a la posició del davanter colombià Juan Sebastián Cuervo. El conjunt barceloní va assumir la iniciativa ofensiva (min 78) i va generar dues oportunitats per reequilibrar el marcador. Del Río va exhibir reflexes per conjurar l’enverinat centre xut de Cuervo i la posterior rematada d’Eunjun Choi (min 83) i també va aturar el xut del davanter colombià armat arran d’una centrada de Joaquín Ignacio Fedelé (min 87).

Ja en el temps de recuperació d’aquesta segona meitat, Iván Cortés va neutralitzar les enverinades rematades de Marcel Bellido (min 93) i Isidre Marsiñach (min 95). A més, el xut creuat de Miquel Nocete (min 93) es va perdre ben a prop del pal esquerre de la seva porteria. En conseqüència, el marcador no va registrar nous moviments i el partit va finalitzar amb una mínima però valuosíssima victòria del FC Pirinaica.