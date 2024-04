La UD San Mauro s'imposa al segon classificat i només quatre punts la separen del títol de lliga de l’ascens a la Lliga Elit (2-1)

La consecució d’un campionat requereix que la formació que malda per aconseguir-lo ofereixi la seva millor versió en els moments clau. Això és el que va fer la UD San Mauro en el decisiu duel que va enfrontar el conjunt representatiu de Santa Margarida de Montbui, el líder del grup 2n de la Primera Catalana, amb el segon classificat, la UD San Juan Atlético de Montcada. Els jugadors dirigits per Jesús Milán van excel·lir durant un primer període pletòric en el qual van posar els fonaments d’una victòria transcendent (2 a 1) que deixa a l’abast dels mauristes l’assoliment d’un somni: l’obtenció del títol de lliga i de l’anhelat ascens a la Lliga Elit, la competició que acull a la majoria d’històrics del futbol català que no militen a la Tercera Divisió o en categories superiors d’àmbit estatal. No endebades, la UD San Mauro en tindria prou amb sumar quatre dels dotze punts en joc en les quatre últimes jornades de la competició per certificar la consecució del campionat.

El tècnic igualadí del conjunt montbuienc va modificar altra vegada l’estructura del seu equip (4-2-3-1) per afrontar amb garanties els reptes tàctics que presentava el conjunt de Montcada i Reixac. Jordi Aribau va configurar una línia de dos mig centres amb Bernat Benito, amb la finalitat de facilitar que l’exjugador del CE Manresa i del CF Igualada pogués donar suport als centrals de la UD San Mauro a l’hora d’aturar les envestides ofensives del duet de davanters visitant.

Malgrat que el cos tècnic de la UD San Juan Atlético va sorprendre els amfitrions amb una estructura d’equip del tot inusual (5-3-2), la UD San Mauro va assumir la iniciativa ofensiva des dels primers minuts de joc i va abassegar el seu oponent. Otger Sastre i Èric Compte Copoví Copo van tenir les primeres ocasions de gol dels montbuiencs i, quan tot just s’havia consumit un quart d’hora de joc, la defensa montcadenca va cometre un penal sobre Jordi Aribau que el capità Bernat Benito no va encertar a transformar. La seva gardela es va perdre per sobre el travesser. Roger García, el porter visitant, va conjurar la rematada a boca de canó de Sergi Escofet, però no va poder impedir que Franco Nantez culminés una gran jugada amb un xut creuat inapel·lable que va avançar els mauristes a l’electrònic (min 36). Vuit minuts després, el lateral Hicham Karrouch va estavellar el servei d’una falta directa al travesser, però el golejador Èric Compte Copoví Copo va aprofitar el refús per ampliar l’avantatge local (2 a 0).

A la represa, la UD San Mauro va cedir la possessió de l’esfèrica al seu oponent i va gestionar amb mestria la renda aconseguida. Una pilota perduda a la línia de tres quarts defensiva va propiciar la canonada d’Óscar Muñoz que va minimitzar l’avantatge dels montbuiencs (min 89). Malgrat tot, els visitants no van tenir opcions ni temps per qüestionar la consecució de la dinovena victòria de l’exercici a la lliga per part dels amfitrions.