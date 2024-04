El Berguedà acollirà una prova del campionat del món de parapent el mes de juny

El Berguedà acollirà una de les proves del Campionat del Món de parapent SRS Series. Aquesta competició internacional tindrà lloc del 2 al 8 de juny d’enguany i comptarà amb 130 pilots de 44 països diferents. Entre els participants, hi haurà parapentistes de tot el món, des d'esportistes del Canadà, la Xina, Corea, Colòmbia i Sud-àfrica, entre d’altres.

La comarca viurà un esdeveniment únic, de primer nivell. La seu de la prova serà el local social de l’Espunyola, cedit per l’ajuntament. A l’entorn hi haurà un camp d’aterratge oficial, aparcament per a autocaravanes, tendes i dutxes tot i que molts dels participants és previst que s’allotgin en cases rurals i càmpings de la zona amb les seves famílies. Els enlairaments de la prova es faran des de la muntanya de la Figuerassa i també al Coll de la Creueta.

La berguedana serà la segona prova del circuit mundial, després de la primera que es va celebrar a Colòmbia al gener. La tercera prova tindrà lloc a Portugal, el mes de juliol, i la quarta, a Macedònia, a l’agost.

Aquest esdeveniment està organitzat pel Club Parapent Puntxat, un club berguedà format per pilots de la zona, que compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà. A més dels 130 pilots inscrits, també hi haurà 10 pilots convidats de l’organització (wildcards) i altres acompanyants. En total, es preveu que hi hagi al voltant de 300 persones entre els dies 2 al 8 de juny.

Uns dies abans de la competició, es realitzaran els entrenaments, i també es reservarà un dia per lliurar premis i celebrar la festa de clausura.

Un lloc per a la pràctica del parapent

El Berguedà ofereix als parapentistes unes característiques ideals, amb zones elevades per poder fer el salt i l'enlairament i zones a la plana per poder aterrar. La comarca és considerada una de les millors zones per volar en parapent d’Europa i també del món.

El Consell Comarcal del Berguedà col·labora amb aquesta prova assumint el transport dels parapentistes per traslladar-los des dels seus allotjaments fins als punts d’enlairaments. D’aquesta manera, s’afavoreix una mobilitat més sostenible perquè s’estalvia l’ús de vehicles privats. Igualment, el Consell disposarà unes veles a les zones d’enlairament. A més, s’ocuparà de la gestió de residus.