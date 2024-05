El Bàsquet Manresa ensopega de nou amb el Barça (85-82)

Ho van lluitar fins al final, però els júniors del Bàsquet Manresa es van quedar a les portes de disputar la final als campionats d’Espanya. Els joves jugadors bagencs del conjunt que dirigeix Carlos Flores van tornar a topar contra un Barça ple de jugadors amb molt de talent.

Els manresans van encetar el partit sense que semblés que es tractés d’un dels partits més importants de la temporada. Els de Flores eren el conjunt més propositiu sobre el parquet, i imposava el seu ritme frenètic de joc. Transicions que partien des de qualsevol jugada anterior, era indiferent si es tractava de rebots defensius, pilotes recuperades o cistelles encaixades. Creuar la pista en menys de tres segons agafava desprevingut un Barça que confiava els seus atacs al joc en estàtic.

La defensa va ser una de les claus perquè el conjunt de la capital del Bages aconseguís el primer lideratge. La pressió a tota la pista i l’agressivitat amb la qual es defensaven les primeres línies de passada els permetien farcir el seu marcador amb cistelles còmodes. Una estratègia que embussava un Barça que pecava de valer-se del bot i la generació en u contra u per a aconseguir anotar.

Però els ajustaments tàctics del final del primer període van trencar la dinàmica del duel. Ara era el Barça qui semblava més sòlid en defensa, i amb la ferma convicció de buscar cistelles ràpides i en els primers instants de possessió per retallar el desavantatge.

El ritme blaugrana no donava treva, i els bagencs només se sentien còmodes quan podien encadenar jugades ràpides i sense massa elaboració. No perquè les estiguessin jugant malament, sinó perquè la pilota semblava que es negava a entrar a la cistella. Un desencert que conduïa a una certa precipitació que en comptes de traduir-se en cistelles còmodes ho feien amb pèrdues innecessàries. Una circumstància que els blaugrana van aprofitar per a retallar el seu dèficit abans d’encaminar-se als vestidors.

Els deu minuts del descans van semblar no afectar a la dinàmica de l’enfrontament. Els barcelonins continuaven molt endollats, i semblava que en cada atac eren capaços a trobar l’esquerda al plantejament defensiu manresà. Una realitat que xocava amb el que es veia a l’altra cistella, on els bagencs semblaven condemnats a intentar només els llançaments que permetien els barcelonins.

Semblava que el Barça podia trencar el partit, però per sort pels de Flores, el percentatge en el llançament des dels 4,60 dels culers era pèssim (7/16). S’havia superat el primer moment clau del duel, i de cop semblava tornar la fluïdesa ofensiva. Les situacions de tir eren molt més favorables, però la capacitat per sumar no es traduïa en avantatges a l’electrònic a causa de la manca de solidesa defensiva.

S’arribava als darrers deu minuts amb tot per a decidir, però aleshores va aparèixer l’encert exterior blaugrana. Era el torn de rèplica manresana, però l’encert no va estar del costat dels de la capital del Bages, que jugaran pel tercer i quart lloc contra el Zentro Basket madrileny.