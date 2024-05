El macrofestival d'escalada Climbing Madrid celebra l'esperit de superació

Climbing Madrid està a punt de desembarcar a la localitat madrilenya d'Arroyomolinos del dilluns 10 al diumenge 16 de juny. Un dels noms que brillaran al festival més llarg i complet d'escalada fins ara és Toyota, una marca que encarna els valors de superació, diversitat i inclusió, tan fonamentals en aquest esport.

Climbing Madrid és la primera gran mostra d'escalada que s'organitza a Espanya, i que converteix la Comunitat de Madrid en l'epicentre nacional de l'escalada

Impulsat per la Comunitat Autònoma de Madrid i l'Ajuntament d'Arroyomolinos, s'espera l'assistència de 35.000 persones al llarg de les sis jornades de durada i un impacte econòmic que pujarà a 1,3 milions d'euros. Madrid és una de les comunitats amb més federats en muntanya i escalada; ofereix un gran nombre de rocòdroms (24 a l'àrea urbana i 50 a la regió) i és també el lloc de residència de bona part dels millors escaladors del país.

L'esdeveniment que es prepara per fer història serà una autèntica festa que fusiona esport, competició, música, gastronomia i activitats per a totes les edats. Aquesta nova proposta permetrà a tots els assistents viure i experimentar aquest esport de manera diferent. Allà mateix es reuniran els atletes més talentosos al Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada, i també tindran lloc multitud d'exhibicions i xerrades inspiracionals liderades per figures importants de l'escalada com Chris Sharma, Shauna Coxsey, Carlos Suárez i Geila Macià.

D'altra banda, es tracta d'una oportunitat extraordinària tant per a aquells que es vulguin endinsar en aquest esport, reconegut pels seus múltiples beneficis, com per als entusiastes més experimentats que vulguin escalar, i tot de manera gratuïta. Per garantir una experiència sense igual, el recinte comptarà amb un mur de ‘boulder’ similar a l'utilitzat en competicions de Copa d'Espanya -5 metres d'alçada per 30 d'amplada-. Una instal·lació equipada amb matalassos de seguretat i supervisada per monitors experimentats. Explora l'emoció de l'escalada a Arroyomolinos, inscriu-t’hi ara.

Els sabors d'aquesta festa de l'esport es realçaran amb una selecció acurada de gastronomia en forma de ‘food trucks’. A més, un variat repertori de música en viu completarà aquesta experiència plena de moments únics que només es viuen en l'escalada. Així, durant la setmana comptarem amb les actuacions exclusives de bandes com La Milagrosa, Vangoura, Jase The Rockstar, Ani Queen i Crianza. Els diferents estils musicals van des de l'indie pop electrònic fins al dream-punk i el post-pop, entre d'altres. I la cirereta del pastís la posaran el cap de setmana els Djs Abel The Kid i Varoc, que s'encarregaran d'infondre tota la seva energia al festival amb el seu contagiós repertori de música electrònica.

Arribant a noves altures

La marca Toyota comparteix els valors intrínsecs de l'escalada com ara la determinació per superar obstacles, la capacitat per enfrontar desafiaments o la inclusivitat, entre d'altres. El seu compromís amb l'esperit de superació es reflecteix en cada acció i patrocini a què dona suport; i per això, no ha dubtat a promoure aquests valors tan essencials en un context esportiu i de competició tan especial com Climbing Madrid.

Per a Toyota, la diversitat, l'equitat i la inclusió són pilars fonamentals en totes les seves accions. Creuen fermament en l'esport com un camí cap a la integració, on cada individu, independentment del seu origen, sexe o capacitat, pugui trobar un espai per créixer i prosperar. A través del seu compromís amb esdeveniments com Climbing Madrid, Toyota demostra la seva ferma convicció que l'esport no només és una manera de competir, sinó també d'unir les persones i construir un món més inclusiu i just.

Per tot això, Toyota s'uneix a l'impuls de Climbing Madrid, un esdeveniment que preveu una alta assistència i que té com a objectiu fer gaudir al màxim aquesta experiència. I per aconseguir-ho, aquesta gran celebració de l'escalada disposarà d'àrees de descans, una zona de ‘food trucks’ amb una àmplia varietat gastronòmica, música en directe, concerts, activitats, pantalles gegants i una varietat de serveis per enriquir la vivència dels participants, inclosa una àmplia zona de pernocta per a autocaravanes i campers.