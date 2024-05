El central Valentín Prieto signa l’estèril triomf del FC Joanenc contra el CE Júpiter (2-1)

El meritori triomf assolit pel FC Joanenc contra el fins ara quart classificat, l’històric CE Júpiter (2 a 1), va ser infructuosa i la primera irrupció del conjunt bagenc a la Primera Catalana es limitarà al curs esportiu 2023-24. Les victòries que van aconseguir, diumenge, el CF Artesa de Lleida al feu del campió UD San Mauro (0 a 2) i el CCD Turó de la Peira al terreny de joc del cuer del grup 2n, el CE Alguaire (2 a 3), van certificar el descens matemàtic dels grocs a la Segona Catalana. Les notables prestacions dels bagencs al Municipal de Sant Joan de Vilatorrada (vuit victòries, tres empats i quatre derrotes) no han pogut contrarestar els efectes dels mals resultats signats a domicili (un triomf, dues igualades i onze ensopegades).

Les molèsties que tenia el golejador santjoanenc Jordi García (13 anotacions) van obligar el tècnic Eloi Euras a reubicar el central Valentín Prieto com a davanter de referència del FC Joanenc. Per tercera vegada, l’entrenador va donar continuïtat a l’equip inicial al central del planter Jan Fuentes i va confiar en un altre jove futbolista, Noel Olmedo, per actuar com a carriler per la banda dreta.

Des de l’inici de l’enfrontament i fins al minut 12, el CE Júpiter va assumir la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva, tot i que el servei de falta executat per Àlex García es va perdre un metre per sobre el travesser de la porteria defensada per Xavi Betrán (min 3). Els grisgrana trenaven el joc amb criteri i intenció i van generar vuit accions de perill durant el primer quart d’hora de joc. Després, de forma progressiva, el FC Joanenc va neutralitzar el domini visitant i va propiciar que predominés l’equilibri a la zona de creació.

Malgrat aquest fet, les dues primeres ocasions de gol de l’enfrontament van correspondre als barcelonins: el servei de falta d’Isma Quiñones va sortir ben a prop de la creueta superior esquerra de la porteria de Dani Baquero (min 26) i el xut ras i creuat de Sergi Artur Monsó es va perdre arran de la base del pal dret (min 36). En contraposició, els grocs van ser més efectius. No endebades, el prometedor interior del FC Joanenc Àlex Bravo va protagonitzar una magnífica incursió que va culminar amb una assistència que Valentín Prieto va transformar en gol amb la destresa pròpia d’un davanter consumat (min 40).

La formació dirigida per Juanjo García es va rearmar a l’inici de la represa i Sergi Artur Monsó (min 48) i Josep Cañete (min 53) van qüestionar la integritat de la porteria santjoanenca. Un minut després, una altra penetració i el posterior servei d’Àlex Bravo van propiciar que Valentín Prieto es doctorés com a golejador (2 a 0). La rèplica del CE Júpiter va ser immediata i Adrià Barón (min 55) va minimitzar el desavantatge grisgrana amb un xut ras i creuat inapel·lable (2 a 1). Vuit minuts després, Dani Baquero va treure una gran mà per neutralitzar la canonada armada pel mitja punta i golejador visitant. Va ser l’última possibilitat de reequilibrar el marcador que van tenir els barcelonins.