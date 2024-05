Tenerife - Baxi: Guanyar per no haver d’esperar

Passi el que passi aquesta tarda a partir de dos quarts de set al Pavelló Santiago Martín contra el Lenovo Tenerife, «el Baxi Manresa tancarà una gran lliga regular», es valora des del club. I és que els manresans arriben a la darrera jornada classificats en vuitena posició, amb 19 victòries, una més de les que suma un equip com el Baskonia que ha acabat disputant els quarts de final l’Eurolliga. Aquest avantatge fa que l’equip de Pedro Martínez depengui d’ell mateix per classificar-se per al play-off pel títol i que ho pugui fer com a setè classificat.

La jornada 34 es disputa aquesta tarda en horari unificat en els nou partits perquè en tots ells hi ha algun interès en joc, sigiu per la primera posició entre l’Unicaja i el Reial Madrid, sigui per la tercera posició entre el FC Barcelona i el València Basket, sigui per l’última plaça del play-off pel títol entre el Baxi Manresa i el Baskonia o bé sigui per l’últim lloc per al descens, entre l’Obradoiro i el Granada. Un fet força inusual, prova de la competitivitat que hi ha hagut en totes les posicions de la classificació. Només el Zunder Palència va saber quye perdria la categoria fa un parell de jornades.

Les opcions del Baxi, 8è o 7è

En el cas del Baxi Manresa, les seves opcions per guanyar la plaça de play-off que ara deté, passa per guanyar el seu partit contra el Lenovo Tenerife, un equip que els últims anys li ha fet força la guitza.

Els tinerfenys ocupen la cinquena posició i ja hi estan classificats, però en funció del seu resultat i els de l’UCAM Múrcia i el Dreamland Gran Canaria, amb qui està empatat a 20 victòries, pot acabar entre el cinquè i el vuitè lloc.

El Manresa podria acabar setè si guanyés el partit contra el Tenerife o bé si, a més de guanyar-lo per més de 3 punts (al partit de la primera volta va perdre al Nou Congost per 73-76) també guanyen el Dreamland Gran Canària i l’UCAM Múrcia, o bé no guanyen els canaris.

Amb triple empat amb el Lenovo Tenerife i l’UCAM Múrcia, el Baxi Manresa seria vuitè.

També seria vuitè en cas de triple empat amb Tenerife i Gran Canària, si només guanya per 3 punts o menys.

L’altra opció que té el Baxi Manresa per classificar-se com a vuitè és, en cas de derrota a Tenerife, que el Baskonia perdi a la pista del Reial Madrid. Els blancs, que ara ocupen la segona posició, s’hi juguen acabar en primera posició, tot i que per aconseguir-ho han de guanyar i que l’Unicaja Màlaga perdi al Martín Carpena contra el Zunder Palència. Entre madrilenys i malaguenys es juguen, en cas d’arribar a la final tots dos, tenir el factor pista a favor.

Per al partit d’aquesta tarda, Pedro Martínez disposa dels 13 jugadors de la plantilla. Han viatjat tots a Tenerife i el tècnic n’haurà de descartar un. Pel que fa als tinerfernys, el seu entrenador Txus Vidaurreta té les baixes de Jaime Fernández, Gio Shermadini, Aaron Doornekamp i Sasu Salin.