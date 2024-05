La UD San Mauro celebra l’anhelat ascens a la Lliga Elit

La festa i la xerinola van ser les grans protagonistes, diumenge, al Municipal de Santa Margarida de Montbui i el seu entorn. La gran família de la UD San Mauro va celebrar durant tota la jornada l’històric ascens de la nau capitana de l’entitat montbuienca a la Lliga Elit, la màxima categoria en la qual mai ha militat el primer equip groc. No endebades, la victòria assolida una setmana abans al terreny de joc de la UE Tàrrega (0 a 4) va possibilitar la consecució matemàtica de l’anhelada fita. En aquest context, lògicament, la derrota encaixada per la formació anoienca en la penúltima jornada de la competició contra el CF Artesa de Lleida (0 a 2) no va ser prou dolorosa per a deslluir el desenvolupament del programa d’actes festius.

Els aficionats mauristes més acèrrims i previsors es van aplegar, a partir de les deu del matí, al local social del club montbuienc per compartir un esmorzar de forquilla que els havia de permetre agafar forces per afrontar la resta d’activitats de la jornada. A continuació, la celebració de l’últim partit de lliga que havia de jugar com a local la formació entrenada per Jesús Milán aquesta temporada va traslladar, durant dues hores i escaig, la commemoració a l’àmbit estrictament esportiu. Prop de 400 espectadors es van aplegar a les grades del Municipal de Santa Margarida de Montbui per honorar els protagonistes de l’assoliment. Després, la gastronomia va agafar de nou el relleu a l’esport. L’arrosada popular impulsada per l’entitat va delectar els 278 comensals que es van reunir a l’Avinguda de l’Esport de la població anoienca. Tot seguit, els campions del grup 2n de la Primera Catalana van protagonitzar una emotiva rua a peu per Santa Margarida de Montbui, que va ser el preludi de la traca final de la festa: música i ball al voltant de l’estadi.

Un gol ‘fantasma’ aboca a perdre

El tram final de l’enfrontament va decidir el guanyador del partit entre la UD San Mauro i el CF Artesa de Lleida (0 a 2). Quan faltaven deu minuts i escaig per al final del temps reglamentari, el migcampista lleidatà Manel Grau va etzibar una gardela des de la posició d’interior dret, a una quinzena de metres de la frontal de l’àrea de penal montbuienca, que es va estavellar al travesser de la porteria defensada per José García. La pilota va botar a la gespa i quan Yelsin Eduth Banguero rematava de cap el refús, l’àrbitre auxiliar va determinar que l’esfèrica havia travessat per complet la línia de gol i va córrer cap al centre del camp. Les protestes dels jugadors locals van ser estèrils i el gol va pujar al marcador (0 a 1).

L’adversitat va destarotar els mauristes, que van reaccionar quan el CF Artesa de Lleida ja havia ampliat el seu avantatge (min 86). L’incisiu Sergi Reluy va penetrar com a extrem per l’esquerra i va batre José García amb un xut ras i creuat inapel·lable (0 a 2). Ja en el temps de recuperació del segon període, Pau Bosch es va haver de lluir per impedir que la canonada creuada armada per Hicham Karrouch posés emoció als últims minuts del matx (min 93) i per conjurar la rematada de cap de Jordi Aribau arran d’un córner servit per Ferran Puche (min 94).

La UD San Mauro va assumir la iniciativa ofensiva durant els primers deu minuts de l’enfrontament. La pressió a la parcel·la defensiva de l’oponent que va efectuar un CF Artesa de Lleida que necessitava vèncer per certificar la permanència va propiciar que el joc s’equilibrés. Sergi Escofet va cometre un penal sobre Marc Rubió (min 20), però José García es va lluir en aturar la pena màxima executada per Manel Grau (min 21). Abans del descans (min 35), la rematada creuada des del punt de penal de Joel Farré es va perdre arran de la base del pal dret de la porteria montbuienca. A la represa, el golejador Èric Compte Copoví va estar a punt d’avançar la UD San Mauro a l’electrònic dues vegades. Malauradament, la seva enverinada rematada a boca de canó (min 58) i la seva gardela des de la frontal de l’àrea de penal lleidatana (min 74) no van fructificar.

El porter 'maurista' José García atura la pena màxima executada per Manel Grau / JORDI BIEL

El president de la UD San Mauro, Jordi Segura, va detallar a Regió7 que «el club està preparat per afrontar el desafiament de competir a la Lliga Elit. L’ascens comportarà incrementar el pressupost del primer equip uns 15.000 euros, una quantitat que esperem poder cobrir amb l’aportació de diversos patrocinadors».