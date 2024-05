El Barça recupera el segon lloc (2-0)

El FC Barcelona ha guanyat la Reial Societat per 2-0, en un partit ensopit resolt amb un gol de Lamine Yamal a les acaballes de la primera part i un altre de Raphinha, d’un penal de VAR, al temps afegit de la segona part. Amb els tres punts sumats, els blaugrana han recuperat la segona posició a la Lliga.

Després de perdre contra el Girona i quedar relegat al tercer lloc de la classificació, l’ensopegada dels gironins al camp de l’Alabès divendres donava els blaugrana l’opció de recuperar la segona posició. La qüestió era saber si aquest era un al·licient competitiu prou llaminer per a l’apetit llepafils del barcelonisme. Si no, no s’entén el debat que s’ha generat durant tota la setmana. I explica l’assistència tan baixa que hi va haver a l’Estadi de Montjuïc, a penes 35.000 espectadors, que no es justificava ni per un dilluns desacostumat, ni per un horari estúpid (tot i que mitja hora menys que el de dijous).

I això que Xavi havia assegurat la vigília que “no aconseguir la segona plaça seria fer un pas enrere”. Hi ha els diners de la Supercopa d’Espanya i la possibilitat d’un títol la temporada que ve, hi ha l’hegemonia del futbol català, hi ha una certa dignitat i hi ha un esperit competitiu que empeny sempre a quedar el més ben classificat possible. I hi havia l’Atlètic de Madrid a només tres punts, amenaçant la tercera posició, fins i tot.

El tècnic terrassenc va introduir canvis a l’onze inicial, sense afectar Cancelo. Iñigo per Araujo, amb molèsties sembla, i Pedri per Fermín. Més control de pilota amb el record del partit de la primera volta ben present, en què els d’Imanol Alguacil li’n van prendre la possessió i van empentar els blaugrana a refugiar-se al seu camp.

Hi van tornar. Tot i que, a diferència del que havien pretès a Anoeta, semblava que a Montjuïc volguessin la pilota per tenir el partit adormit. Durant mitja hora llarga, el ritme va ser el que volia la Reial que a penes li servia per inquietar la porteria de Ter Stegen amb les incursions del neerlandès Becker, capaç de guanyar l’esquena a Iñigo i Cubarsí i posar-lo en dificultats.

El Barça no se’n desempallegava. Fins que Raphinha va arreplegar una pilota a la frontal de l’àrea i va etzibar un xut a la rel del pal dret de Remiro. Era el minut 38. Molta estona de joc malaguanyada. I no obstant això, aquesta acció va activar els blaugrana que, a la jugada següent, amb més de mitja Reial allunyada del seu terreny, van muntar una transició ben llançada per Lewandowski, continuada per Gündogan i acabada per Lamine Yamal.

No va canviar l’escenari a la segona part, com si als dos equips els costés engrescar-se amb els objectius d’un i altre i aquest final de temporada se’ls fes bola. Un parell de xuts de Raphinha de lluny i una rematada massa creuada de Brais Méndez amb Ter Stegen batut en els primers vint minuts de la represa, trencaven l’ensopiment.

Al minut 70, Xavi i Imanol van remoure els seus equips. El tècnic blaugrana, per donar descansos a Pedri i Christensen en una setmana amb tres partits. I el donostiarra, per transformar el seu onze i donar-li una fesomia ofensiva amb Take Kubo i Barrenetxea al costat d’Oyarzabal.

Els canvis van tenir la virtut trencar l’ordre que s’havia establert durant una hora ben llarga. El partit es va obrir i es va passar de l’equilibri inert al mig del camp que hi havia hagut fins llavors, a estalviar-se’l per anar directament a jugar-se-la a les dues àrees. Podia marcar qualsevol dels dos equips, tot i que eren els blaugrana els qui donaven més sensació de perill.

El va fer Raphinha. Un gol de penal que el VAR va concedir amb tres minuts de retard. Amb la victòria, el FC Barcelona li recuperava la segona posició al Girona, tot i que no aconseguia desfer la imatge de temporada acabada.