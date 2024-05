El Berga s'emporta un derbi igualat contra el Puig-reig (1-0)

El Berga es va endur per la mínima el derbi del Berguedà contra el Puig-reig (1-0) en un partit intens on el conjunt de Pau Morral va quedar-se amb els tres punts gràcies a un gol de Marc Torres en una jugada d'estratègia a pilota aturada. L'equip visitant, en canvi, va lluitar i va tenir les millors ocasions dels minuts finals, quan van reclamar amb efusivitat un penal que el col·legiat va decidir no assenyalar. Amb aquest resultat, el Berga manté el lideratge, un punt per sobre del Natació Terrassa i el Torelló, els principals perseguidors. El Puig-reig és setè, just un punt per sota de l'Atlètic Gironella, equip amb el qual s'enfrontaran la setmana que ve.

La primera meitat va ser de domini local, tot i que els visitants es defensaven bé i dificultaven la possessió de l'equip de Pau Morral. Així i tot, va ser el conjunt de la capital del Berguedà el que va gaudir de les millors accions, tres u contra u que no van acabar a la porteria, en part, per la bona feina del porter Camara. En canvi, els puig-regencs van trobar moltes dificultats en atac i no van ser capaços d'inquietar la porteria de Gil.

La segona meitat va començar amb un lleuger domini del conjunt local, que va aconseguir anotar l'únic gol de l'enfrontament amb una jugada a pilota aturada en un córner servit per Marcel Pla que Marc Torres va rematar amb el cap. Els següents minuts van ser més igualats i els de la capital comarcal van reclamar un gol que el col·legiat va anul·lar. Als darrers minuts, l'equip de Joan Garcia va apretar i va gaudir de molt bones ocasions, però van perdre dos jugadors, un per doble groga i l'altra per vermella directa per protestar. Al minut 98, el Puig-reig va reclamar amb molta efusivitat un possible penal que l'àrbitre va interpretar que no era una acció punible, i el partit va finalitzar amb la victòria local.