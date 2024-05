El Cardona empata a la Balconada i és campió de lliga (3-3)

El Cardona va empatar contra la Balconada (3-3) i això, combinat amb les taules de l'Avià al camp del Sallent el dia anterior (també per 3-3) va fer que, quan falta una jornada, l'equip de David Andreu certifiqui el campionat de Tercera Catalana i l'ascens a Segona. Es tracta d'un fet històric, ja que, des de la temporada 1992-1993 el conjunt cardoní no vivia un ascens de categoria d'aquest nivell (en aquest cas, de les aleshores Segona a Primera Regional). Els manresans, que van plantar cara tot el partit i van demostrar la gran evolució d'aquest tram final, obtenen un punt que els manté en la dotzena plaça.

L'inici de l'enfrontament va ser de domini cardoní, que ja van saltar a la gespa sabent que amb un punt en tenien prou per ser campions. Al minut dotze, Rafel Pérez va fer el primer gol del partit i, pocs minuts després, Viladomat topava amb el pal. La Balconada, però, no es va rendir i va lluitar de tu a tu. Al minut 28, Joan Manel Torres feia l'empat amb una jugada d'estratègia i una volea i, només cinc minuts després, David Argudo avançava els locals amb un rebot d'un llançament de falta. Malgrat que eren moments de domini local i el Cardona patia, van saber treure el millor arsenal i, en dos minuts, primer Pérez amb una jugada d'estratègia de córner i, després, en un penal per mans transformat per Viladomat, el Cardona va aconseguir anar-se'n al vestuari amb un 2-3 favorable.

La segona meitat va començar igualada i la Balconada va aprofitar un error en la sortida de pilota per fer l'empat a tres, obra de Pol Sanchez. Amb aquest marcador, cap dels dos equips va voler prendre riscos i assegurar el punt, i la resta de segona meitat va ser un compte enrere dels aficionats i jugadors del Cardona, que van esclatar d'alegria en sentir el xiulet final del col·legiat.