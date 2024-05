El tovalló de paper amb el primer contracte de Messi pel Barça es ven per 890.000 euros

El tovalló de paper amb el primer contracte de Leo Messi pel Barcelona ha estat subhastada per la casa Bonhams per un preu de 762.000 lliures (890.000 euros). El tovalló, que data de desembre del 2000, quan Messi tenia amb prou feines tretze anys, suposa el compromís d'un contracte amb el Barcelona i està firmada en bolígraf blau per Carles Rexach, llavors director esportiu dels blaugrana.

Aquesta peça, que estava a poder de l'agent argentí Horaci Gaggioli, ha estat oferta durant nou dies en una subhasta 'online' per la casa Bonhams, que l'havia exhibit els últims mesos a París, Nova York i Londres.

El contracte amb el FC Barcelona el 2000 va canviar la sort del club català i també del propi Messi, que es va convertir en un dels millors jugadors de tots els temps. Té, entre d'altres, 35 títols amb el Barcelona i els més importants amb la selecció argentina, com l'or olímpic, la Copa Amèrica i el Mundial de Futbol de Qatar, així com vuit Pilotes d'Or.

Ian Ehling, cap de llibres i manuscrits de Bonhams a Nova York, va assegurar que el tovalló, des del seu anunci de sortida a subhasta, va atreure "l'atenció internacional de molts afeccionats" i que és un dels objectes "més interessants" que han tingut.

"Sí, és només un tovalló, però és el famós tovalló que va començar la carrera de Leo Messi. Va canviar la seva vida, el futur del Barcelona i va ser instrumental a donar alguns dels moments més gloriosos del futbol", ha afegit Ehling.