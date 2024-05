Doblet de Toni Bou a Motegi en la primera cita del Mundial

Toni Bou ha arrencat el Mundial de trial amb la intenció clara de deixar-lo sentenciat com més aviat millor. Amb superioritat, però sense les grans diferències del primer dia, el pierenc ha aconseguit la victòria en la segona de les dues proves que han servit per inaugurar el campionat, que s'ha disputat la matinada passada al costat del circuit de Motegi, a l'est de Japó. Amb els dos triomfs, ja té vuit punts de diferència respecte d'Adam Raga, segon en aquesta cursa i que aquesta temporada ha canviat TRRS per Sherco, i del seu company d'equip Gabriel Marcelli. Tots dos semblen els màxims candidats a posar les coses complicades a l'anoienc, vist el mal inici del basc Jaime Busto, novè dissabte i setè diumenge amb una GasGas.

Més penalitzacions

En aquesta ocasió, Toni Bou ha tingut més complicat no cometre penalitzacions i, sobretot, emular la gran volta amb només un punt del primer dia. En la ronda inicial, ha estat el millor, però només amb tres punts de renda respecte de Raga, cinc sobre Marcelli i sis respecte d'Aniol Gelabert. Ha tornat a ser a la segona volta on s'ha mostrat més intractable, tot i que ha hagut de cedir un 9 per un 11 del seu màxim rival. Marcelli, per la seva banda, ha guanyat la batalla per la tercera posició i acumula el seu segon podi del cap de setmana.

Després de pujar al podi, Bou argumentava que "han estat dues victòries molt especials perquè han estat a casa d'Honda, La primera volta ha estat molt bona i en la segona ha fallat una mica a la zona 3 buscant el 0. Em trobo molt bé i segur en el pilotatge. Estem sent molt constants". La propera prova la tindrà al lloc on viu, a Andorra, a Sant Julià de Lòria d'aquí a tres caps de setmana.