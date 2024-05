La selecció estatal sub-17 de Marc Bernal i Quim Junyent cau contra Portugal en el debut a l'europeu

La selecció espanyola sub-17, amb el berguedà Marc Bernal i el balsarenyenc, aquest capità, Quim Junyent, tots dos del Barça, en l'equip inicial, ha perdut per 1-2 contra Portugal en el debut en l'europeu de Xipre. L'equip estatal ha començat bé el partit i s'ha avançat en el marcador, però ha vist com els portuguesos, molt bons tècnicament, remuntaven i tapaven la seva àrea a la segona part per endur-se els tres punts.

Espanya ha arrencat millor, posant setge a la porteria de Ferreira, sobretot en córners. Ha estat en una acció a pilota parada que ha arribat el primer gol, una falta molt arraconada que el madridista Yáñez ha enviat directament a gol i que el porter del Benfica s'ha empassat.

Però Portugal ha reaccionat en nou minuts. Primer Cardozo Varela, en una contra en què ha trobat una autopista, i després Rodrigo Mora, el millor del seu equip, des de dins de l'àrea, han capgirat el resultat. A la segona part, Espanya ha estat estèril i Nunes i Meireles haurien pogut ampliar el resultat. El proper partit d'Espanya serà divendres contra França.