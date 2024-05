La llegenda del Pep s’engrandeix

La quantitat de títols que va acumular Alex Ferguson no resisteix la qualitat dels aconseguits pel de Santpedor

Més enllà dels campionats que ha fet guanyar als seus clubs, n’ha tranformat la cultura i l’estil futbolístic

Les estadístiques diuen que a l’actual entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, encara li falten 11 títols a la màxima categoria per igualar els 49 que té en el seu palmarès Alex Ferguson. De fet, en podrien ser 10 si el City guanyés l’United aquesta tarda a la final de la FA Cup a l’estadi de Wembley, a partir de les 15.00h, en una reedició de la final de l’any passat en què els citizens es van imposar per 2 a 1.

De guanyar-la el City, Guardiola afegiria una altra fita al seu palmarès. Si fa una setmana encara no es va convertir en el primer entrenador en quanyar 4 lligues angleses de manera consecutiva, aquesta tarda hi sumaria un doblet lliga - copa consecutiu que és inèdit al futbol anglès.

El que diuen les estadístiques no ho aguanta una observació a penes minuciosa. A Guardiola li falten 11 títols per igualar Ferguson com entrenador, cert, però la quantitat de l’escocès no resisteix ni la qualitat ni transcendència del català. Ja no és només que Guardiola l’encalci amb només 16 temporades a les banquetes (de fet, se li hauria de sumar la del seu primer any amb el Barça B amb qui va obtenir la seva primera lliga, la 13a del seu palmarès, i que ell sempre reivindica) per les 39 de Ferguson amb el St. Mirren, l’Aberdeen i el Manchester United que donen un rati de títols per any de 2,6 a 1,4, respectivament. O que Ferguson, en els seus primers 15 anys d’entrenador, només acumulés 13 títols, molt lluny dels 38 que ja té Guardiola.

El de Santpedor supera el de Govan (Galsgow) en la qualitat dels trofeus. És veritat que Ferguson té quatre lligues més que Guardiola, 16 per 12, però mentre que l’escocès en va guanyar 13 amb el Manchester United i 3 amb l’Aberdeen a Escòcia, el català ha estat capaç de triomfar a les lligues espanyola, alemanya i anglesa, tres dels cinc campionats més potents d’Europa. Si volgués reptes, li quedaria provar-ho amb un equip italià i un de francès per afegir l’Scudetto i la Ligue 1 al seu palmarès per completar un repòquer inèdit i improbable.

On Guardiola supera clarament Ferguson, és en lligues de Campions 3 (2 amb el FC Barcelona i 1 amb el City) per 2 (amb el United) i en Mundials de Clubs 4 (2 amb el FC Barcelona, 1 amb el Bayern de Munic i 1 amb el City) per 2 (amb el United).

Ara bé, tot i que no es pot negar que Ferguson va ser decisiu per canviar la història dels equips que va entrenar, l’impacte que ha tingut Guardiola més enllà dels equips que ha entrenat. L’escocès va aconseguir que l’Aberdeen trenqués el duopoli de Celtic i Rangers mentre ell va ser a la seva banqueta, de la mateixa manera que el seu pas pel United és com una mena de parèntesi d’èxits en el club d’Old Trafford perquè des de la seva marxa no aixeca cap.

Però la incidència de Guardiola en el futbol espanyol, alemany i anglès no s’explica només per la quantitat de títols que ha aportat als clubs que ha dirigit. És que n’ha canviat la cultura futbolística i ha acabat per imposar el seu estil de joc en cadascuna de les lligues en què ha estat, introduint-hi modificacions i evolucions tàctiques que, més d’una vegada, han semblat agosarades, sinó imprudents.

Hi ha dues maneres d’entendre-ho. Una, és pensar on són en aquests moments alguns dels entrenadors que s’hi van enfrontar i que no li han pogut resistir la trajectòria. El cas de José Mourinho pot ser el més il·lustratiu.

La segona, és recordar les paraules del mateix Alex Ferguson quan Josep Guardiola va agafar el City: «No li serà fàcil, el futbol anglès no és fàcil. No crec que pugui replicar el que va fer en el Barcelona perquè aquell era un nivell molt alt, eren els millors». La seva resposta va ser que «vull demostrar a Anglaterra que soc un bon entrenador». Ho ha demostrat amb 17 títols en 8 temporades.