El Covisa s'enfrontarà al Tenerife Iberia Toscal en la segona fase per ascendir

El Covisa Manresa haurà de visitar les Canàries en el segon episodi del seu intent de pujar a Segona Divisió. Els manresans han quedat aparellats amb el Tenerife Iberia Toscal en la segona eliminatòria de les tres que han de superar per ascendir. El partit d'anada es jugarà al Pabellón de la Salud, al nord de Santa Cruz de Tenerife, en horari no habitual, aquest diumenge, dia 1, a la una del migdia, hora d'aquí, una menys a l'arxipèlag. La tornada serà al Pujolet el dissabte següent, el 8 de juny.

El Tenerife Iberia Toscal va superar la primera ronda de les fases d'ascens d'una manera particular. Va vèncer per 2-4 el Salesianos, de la mateixa illa, en el partit d'anada i va perdre per 3-4 a la seva pista. En cas d'empat, hauria passat ronda, ja que va quedar segon en la lliga regular, per davant del seu rival insular. A la lliga, només va ser superat pel Gran Canària al grup 6, integrat totalment per formacions canàries.

Segona eliminatòria d'ascens / RFEF

Els altres partits de la segona ronda són Tafa-Lugo; Sporting La Nucía-Gran Canària; Rivas-Pinatar; Xerez-Móstoles i Valga-Tauste. Després d'eliminar el Picassent, el Covisa es troba amb la moral alta per afrontar aquesta nova eliminatòria.