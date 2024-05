Nadal marxa de Roland Garros sense confirmar que sigui la seva última vegada

Després d'un últim ball de més de 3 hores, Rafael Nadal s'ha acomiadat de Roland Garros amb una derrota, per primera vegada en les seves 19 participacions, en una primera ronda davant Alexander Zverev per 6-3, 7-6 (7-5) i 6-3. Ha lluitat en la pista, però davant el número 4 no ha pogut aguantar el ritme. Ha sortit trist, però orgullós anunciant que tornarà als Jocs Olímpics de París aquest estiu. No ha confirmat, en canvi, si serà la seva última vegada a Roland Garros o tornarà el 2025.

El 14 vegades campió del 'gran' parisenc ha ofert una bona versió competitiva i de tennis en el que pot haver estat seu últim partit a la Philippe-Chatrier, que s'ha bolcat amb ell, però s'ha topat amb el d'Hamburg, número 4 del món, que també ha jugat a un gran nivell.

Zverev, que arribava a París després de guanyar el Masters 1.000 de Roma, ha dominat amb solvència el primer parcial, però a partir d'aquí, el de Manacor ha elevat el nivell i ha igualat les coses, tot i que no ha estat capaç d'aprofitar els seus avantatges en el segon i tercer parcial.