Patrícia Ortega, responsable esportiva de la Volta femenina: «No volem anar de pressa, volem que aquesta primera edició sigui un èxit»

Falta una mica més d’una setmana. Ho tenen ot a punt?

Sí, s’ha fet molta feina. Passem d’un dia de competició a tres dies. Tenim l’experiència de les 103 edicions de la Volta masculina i hem mirat d’aprofitar-ho. Però, les diferències encara són massa grans i es pot dir que partim de zero. Però, serà un punt d’arrencada perquè hi haurà més edicions i per créixer.

Quines diferències hi ha?

Doncs, n’hi ha moltes. D’entrada, perquè la masculina és World Tour i venen tots els equips de la categoria. La femenina és 2.1, de primer nivell. Tenim dos nivells per sobre. Vol dir que d’equips world tour, només en poden participar 7. És a dir, que venen 7 autobusos, mentre que a la masculina en venen molts més i amb camions cuina i molts més vehicles. És clar, a l’hora de distribuir els equips pels hotels o organitzar els àpats és diferent.

A l’hora de dissenyar les etapes, també?

Sí. És veritat que les femenines cada cop són més llargues i amb més desnivell, però encara no arriben a les masculines. Penso que el pilot femení encara no està preparat per fer voltes de 21 dies. Per les diferències que hi ha. Una part sí que ho podria assumir, però no la totalitat.

Per tant, és per les desigualtats, no perquè les corredores d’elit no ho puguin córrer.

Sí, i també perquè es porten molts anys d’endarreriment respecte dels nois, a banda de les diferències físiques que hi ha. En aquests últims anys, s’ha evolucionat molt. Per exemple, quan jo vaig començar no tenia referents perquè no podia veure les curses per televisió. Jo vaig conèixer les meves referents competint. I ara això ha canviat. Ara les noies tenen la sort que poden veure les seves referents per la tele i conèixer-les.

I la qualitat?

També, molt. Només cal veure com cada any s’augmenta la velocitat mitjana de 2 km/h. L’any passa a la Vuelta, per exemple, van córrer una etapa de 150 km a 44 km/h. Va ser un rècord històric del pilot femení. I aquest any, ja s’ha tornat a batre. El nivell està millorant molt. En tots els sentits. Les estructures, les condicions de les corredores... i això fa l’evolució sigui molt positiva.

Aquest any heu passat a 2.1. L’objectiu és seguir creixent?

No n’hem parlat, encara. La intenció és que aquesta primera edició sigui un èxit. No volem anar de pressa, volem fer les coses ben fetes. També s’haurà de veure si hi ha patrocinadors que hi apostin.

Esteu contents dels equips que venen?

Sí, penso que hi haurà una molt bona participació. De fet, ens han demanat de venir més equips world tour que no pas places teníem.

La primera etapa és la de Manresa. Com la vau pensar?

Volíem fer una etapa per a corredores ràpides, que acabés amb un esprint. Però, veurem, perquè ha acabat tenint molt desnivell. Tot i això, penso que serà una etapa molt ràpida i molt atractiva.

La segona, amb la pujada a la Molina, sí que és per a escaladores. Heu buscat l’equilibri, entenc.

Sí, esclar. La idea és fer un recorregut exigent i de nivell, però que alhora sigui atractiu per a tots els equips. Volem que acabin contents i que vulguin repetir i que la Volta acabi tenint el seu lloc al calendari.

D’equips Continental, quins venen?

El Cofidis, que va guanyar fa dues edicions, l’Arkea, el Ceratizit amb l’espanyola Sandra Alonso. Hi ha un equip que ve d’Austràlia i el Pato Bike BMC, perquè té una corredora que participarà als Jocs Olímpics. Per tant, tindrem un pilot internacional. De fet, hi haurà l’equip de desenvolupament del Canyon que té corredores de tot el món.

I de ciclistes catalanes?

Tindrem la Mireia Benitom que està a l’AG Insurance, l’Ariadna Gilabert que està a l’Eneicat i, esclar, el Massi Tactic i la selecció catalana, evidentment. Teníem clar que havíem de donar oportunitat als equips catalans i a les ciclistes catalanes. També vull destacar que hi ha l’equip gallec Farto, que no ha fallat mai a la Volta.

Hi ha alguna ciclista favorita, o serà molt oberta?

Molt oberta. En ciclisme, dos més dos no són mai quatre. I penso que venen de tot el mes de maig, molt en forma. L’AG Insurance, per exemple, sé que estan preparant molt bé la Volta i venen amb tota la intenció.

A títol personal, com viu la Volta. Suposo que li hagués agradat que aquest creixement s’hagués produït durant la seva època de ciclista d’elit.

Sí, esclar. De fet, l’any passat quan va passar a ser 1.1 mentre la preparava estava molt contenta, però el dia de la prova vaig experimentar sensacions contraposades perquè, d’una banda, pensava que era una satisfacció ser a l’organització i gaudir del que hem preparat amb tanta il·lusió, però, d’una altra banda, veia les companyes d’equip i, clar, tenia el cor dividit per no poder participaren la prova de casa. Però, és bonic viure-ho des de l’altre cantó. I contenta de veure com les noies tenen aquesta oportunitat que jo no vaig tenir. Havíem d’anar fora perquè no teníem curses d’aquest nivell.