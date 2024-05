Xavi renuncia a la seva fitxa del Barça però recupera els 2,5 milions que va pagar a l'Al-Sadd en arribar

El Barça i Xavi Hernández han segellat la rescissió de tots els contractes que unien al tècnic i als seus col·laboradors amb l'entitat fins al 2025. El pacte aconseguit aquest dimarts al matí queda pendent de la redacció de l'acord de rescissió i a l'anunci oficial i formal de l'entitat com a pas previ a la comunicació que Hans Dieter Flick serà l'entrenador de l'equip a partir de la pròxima campanya. El tècnic alemany ja es troba a Barcelona.

Com havia avançat Xavi, tant en la seva renúncia voluntària que va anunciar al gener, com en l'assumpció de la decisió unilateral de Joan Laporta divendres passat, l'entrenador blaugrana renúncia per complet a tota la fitxa que hauria de cobrar. La reunió final es va produir entre Deco, el director esportiu i Fernando Solanas, l'agent de Xavi.

El contracte particular de Xavi supera els 11 milions d'euros bruts. No obstant això, l'entrenador sí ha demanat que tots els seus ajudants (els seus dos assistents, el preparador físic, un fisioterapeuta, tres analistes i un assessor de comunicació), cobrin íntegrament els seus contractes. Xavi també ha reclamat els diners que va avançar el 2021 quan l'Al-Sadd, el club de Qatar que dirigia, va reclamar a última hora que el Barça pagués la clàusula de rescissió per alliberar-lo. Sense diners i sense 'joc net', obligat a pagar la fitxa que Ronald Koeman va exigir per la seva destitució, el club no va poder pagar la totalitat d'aquesta demanda i la va sufragar Xavi, més de tres milions d'euros bruts (al voltant de 2,5 nets) que ara recupera.