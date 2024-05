Gerard Piqué, investigat per les comissions per celebrar la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita

La titular del jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Majadahonda ha decidit investigar l’exjugador del Barça Gerard Piqué per les comissions cobrades per celebrar la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita. La instructora investiga l’expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pels seus negocis suposadament corruptes i ja havia enviat comissions rogatòries a Andorra per recopilar informació sobre els moviments en 89 comptes i 27 societats de Piqué. En una nova resolució, la jutgessa de Majadahonda fa referència a uns ingressos de 40 milions d’euros i una comissió anual de 4 milions més per a Kosmos, l’empresa de l’exjugador del Barça.

“Els fets recollits en el present fonament jurídic permeten establir una participació indiciària dels investigats en els fets i la seva conseqüent responsabilitat en els mateixos”, apunta la magistrada, que també investiga la mercantil Gruconsa, Pedro Rocha i tretze persones més.