El navassenc Salva Arco, nou director general del CB Breogán

Salva Arco (Navàs, 1984) és el nou director general del CB Breogán. L'entitat gallega ha volgut reforçar de cara a la temporada vinent la seva estructura directiva i ha apostat pel navassenc, qui va ser jugador del club entre el 2016 i el 2021 i va ser un dels puntals de l'ascens a l'ACB.

La presidenta del Breogán, Carmen Lence, va oficialitzar dimarts el nomenament d'Arco en una roda de premsa, celebrada a l'Hotel Forum Ceao de Lugo. També va detallar que qui fins ara ocupava el càrrec de director general, Tito Díaz, se centrarà ara en la direcció esportiva de l'entitat.

Retirat el 2021 i amb pas pel Bàsquet Manresa durant dues temporades (del 2012 al 2014), Arco ha estat els darrers anys el responsable de posar en marxa la Fundació Breogán, la vessant més social del club de Lugo. Aquesta tasca recaurà ara en Luís Abel Taboada.

Durant la roda de premsa, el de Navàs va agrair la confiança del consell i va prometre treballar perquè el Breogán sigui "orgull de l'afició, patrocinadors i institucions, i segueixi sent un patrimoni important per a Lugo, la seva província i Galícia". I va afegir: "Fa vuit anys que sóc al club, he vist totes les àrees des de diferents perspectives i això em permetrà aportar el meu granet de sorra en les àrees on podem tenir un marge de millora".

La darrera, ha estat una temporada difícil per als gallecs, que han acabat amb 11 victòries i 23 derrotes i s'han salvat del descens en l'última jornada per l'average favorable davant l'Obradoiro. Veljko Mrsic continuarà com a entrenador principal de cara al curs vinent. També hi ha quatre jugadors amb contracte en vigor, els germans Sergi i Erik Quintela, l'argentí Juan Fernández i el pivot exmanresa Jordan Sakho. La idea de l'entitat és apostar per la continuïtat.